Le dollar s'est éloigné de ses récents sommets de 10 points mardi, alors que l'appétit mondial pour le risque, pénalisé par la hausse des rendements des obligations d'État américaines et l'affaiblissement de l'économie chinoise, a amorcé un rebond.

La hausse des rendements des obligations du Trésor américain, dont les rendements de référence à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 16 ans mardi, et le malaise de la Chine ont stimulé le dollar ces dernières semaines.

"Nous assistons à une pause", a déclaré Fiona Cincotta, analyste principal des marchés chez City Index, à Londres. "Nous avons connu une forte hausse du dollar et l'humeur est à l'optimisme prudent aujourd'hui.

L'indice du dollar américain, qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises des marchés développés, était en baisse de 0,25 % à 103,06, en dessous du sommet de 10 semaines atteint vendredi à 103,68.

Il est néanmoins en hausse d'un peu plus de 1 % depuis le début du mois d'août.

Le dollar a glissé de 0,3 % à 145,79 yens, s'éloignant des pics de neuf mois atteints le mois dernier, après que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, ait rencontré le premier ministre, bien qu'il ait déclaré que la volatilité des taux de change n'avait pas été discutée.

Les mouvements globaux du dollar devraient être limités avant le prochain discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell lors du symposium de la banque centrale de la Fed à Jackson Hole, dans le Wyoming.

"Beaucoup de choses dépendent de ce que Powell dira sur la question de savoir si les taux resteront plus longtemps élevés", a déclaré M. Cincotta, faisant référence aux perspectives du dollar.

Le billet vert a également été sous pression face aux devises européennes alors que les échanges londoniens commençaient.

L'euro s'est raffermi d'un tiers de pour cent à 1,0928 $, la livre sterling a également augmenté d'environ 0,3 % à 1,2798 $.

Le yuan chinois a trouvé un répit et a brièvement atteint son plus haut niveau en une semaine par rapport au dollar, les efforts de Pékin pour ralentir son déclin ayant gagné du terrain, bien que la pression exercée par la hausse rapide des rendements américains et les inquiétudes concernant l'économie continuent de peser sur la monnaie.

La banque centrale chinoise a fixé le point médian du yuan à 7,1992 pour un dollar mardi, soit 1105 pips de plus que l'estimation de Reuters, tentant de maintenir un plancher sous la monnaie après sa chute à un plus bas de 9 mois et demi de 7,349 dans les échanges offshore la semaine dernière.

Le fixing de mardi fait suite à des réductions de taux d'intérêt plus faibles et plus limitées que ce que les marchés attendaient un jour plus tôt, alors que les mesures de relance continuent de ne pas être à la hauteur face aux turbulences du secteur immobilier et à l'affaiblissement de la croissance économique.

Le yuan offshore était un peu plus faible à environ 7,30 pour un dollar, après s'être raffermi jusqu'à 0,25 % après la fixation.

Le dollar australien s'est raffermi de 0,4 % à 0,6441 $, l'appétit mondial pour le risque s'étant rétabli. Il a chuté à un plus bas de 9 mois et demi de 0,6365 $ jeudi.

"Il faudra probablement un grand plan de relance chinois axé sur les dépenses d'infrastructure à forte intensité de matières premières pour inverser la tendance à la baisse de l'AUD/USD", a écrit Kristina Clifton, stratège principal en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia, dans une note.