New York (awp/afp) - Le dollar reprenait un peu de hauteur face à l'euro mardi à la faveur d'indicateurs macroéconomiques ressortis en dessous des attentes sur le Vieux Continent, sur un marché attentiste, tandis que le peso mexicain faisait des étincelles.

Vers 20H45 GMT, le billet vert prenait 0,20% face à la monnaie unique, à 1,0692 dollar pour un euro.

"L'euro peine toujours à se reprendre durablement du fait des inquiétudes quant à la santé de la première économie de la zone euro", a commenté, dans une note, Joe Manimbo, de Convera.

Les commandes passées à l'industrie sont ainsi ressorties en recul de 0,4% sur un mois en Allemagne, selon des chiffres de l'institut national des statistiques, Destatis, alors que les économistes anticipaient une croissance d'environ 3%.

"Ces données laissent penser que la récession en Allemagne s'est poursuivie au deuxième trimestre", estime l'analyste, après six mois de contraction du produit intérieur brut (PIB) entre octobre et mars.

Pour ce qui est de la zone euro toute entière, "après une croissance plus élevée qu'attendu au premier trimestre, les indices d'une économie qui tousse se multiplient", a renchéri Matthew Weller, de Forex.com.

Pour Shaun Osborne, de Scotiabank, le "greenback", l'un des surnoms du dollar, pourrait pâtir d'une série de hausses de taux attendues de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE), la semaine prochaine, alors que les cambistes tablent sur une statu quo de la banque centrale américaine (Fed).

"Nous sommes proches de la fin du cycle de resserrement de la Fed, on a passé le pic d'inflation (aux Etats-Unis) et on est probablement proche d'un sommet pour le dollar également", avance l'analyste.

Le dollar australien a, lui, profité du contrepied de la banque centrale australienne (RBA), qui a relevé son taux directeur d'un quart de point à la surprise générale, estimant l'inflation toujours trop élevée.

La devise australienne prenait 0,81% face à son cousin américain, à 1,4990 dollar australien pour un billet vert.

Ailleurs sur le marché des changes, le peso mexicain a atteint mardi son plus haut niveau depuis sept ans face au dollar, à 17,3706 pesos pour un dollar.

"Les gens réalisent que le Mexique va être l'un des principaux bénéficiaires de la relocalisation en cours" de l'industrie américaine, qui veut réduire sa dépendance à la Chine, et "de la diversification des chaînes d'approvisionnement", a commenté Peter Boockvar, de Bleakley Financial Group.

A cela s'ajoute le niveau très élevé des taux mexicains, qui incite les cambistes à emprunter dans une autre devise pour placer leur argent en pesos et profiter des rendements obligataires, explique Shaun Osborne.

Cours de mardi Cours de lundi 20H45 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0692 1,0713 EUR/JPY 149,32 149,54 EUR/CHF 0,9705 0,9709 EUR/GBP 0,8606 0,8613 USD/JPY 139,66 139,58 USD/CHF 0,9077 0,9063 GBP/USD 1,2423 1,2438

