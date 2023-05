Le dollar s'est raffermi pour atteindre un pic de près de six mois face au yen vendredi et a poussé l'euro à un plus bas de plus de sept semaines, alors que l'optimisme concernant les négociations sur le plafond de la dette à Washington a fait naître l'espoir que les taux d'intérêt américains resteront plus longtemps à la hausse.

Les négociateurs démocrates ont déclaré vendredi au président Joe Biden qu'ils faisaient des "progrès constants" dans les discussions avec les républicains visant à éviter un défaut de paiement des États-Unis, quelques jours seulement après que M. Biden et le principal républicain du Congrès américain, Kevin McCarthy, aient souligné leur détermination à trouver rapidement un accord pour relever le plafond de la dette publique, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars.

Cela a apaisé les craintes d'un défaut de paiement sans précédent et économiquement catastrophique, ce qui a conduit les marchés à revoir leurs prévisions concernant l'évolution des taux d'intérêt américains.

En temps utile, les données indiquant un marché du travail toujours tendu, avec le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations chômage en baisse plus que prévu la semaine dernière, ont également renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait procéder à une nouvelle hausse des taux le mois prochain afin de tenter de maîtriser l'inflation.

Le dollar est resté élevé dans les échanges asiatiques vendredi et a acheté 138,47 yens en dernier, après avoir atteint un plus haut de six mois de 138,75 yens lors de la session précédente.

Le billet vert visait un gain hebdomadaire d'environ 2% contre la monnaie japonaise, le plus important depuis février.

L'euro est tombé à un plus bas de plus de sept semaines de 1,0760 $, tandis que le Dollar Index a augmenté de 0,07% à 103,57, flirtant avec le plus haut de deux mois de jeudi de 103,63.

L'indice se dirigeait vers un deuxième gain hebdomadaire consécutif de près de 0,9%.

"L'optimisme concernant les négociations sur le plafond de la dette a contribué à une réévaluation pour la Fed ... le fait que (un accord) enlèverait un poids important sur l'économie, effectivement," a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank (NAB).

"Il élimine un obstacle à la poursuite du relèvement des taux par la Fed.

Deux responsables politiques de la Fed ont déclaré jeudi que l'inflation américaine ne semblait pas se ralentir assez rapidement pour permettre à la Fed de suspendre sa campagne de resserrement.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés monétaires évaluent désormais à 33 % les chances que la Fed relève encore ses taux de 25 points de base le mois prochain, contre environ 10 % il y a une semaine.

Les opérateurs ont également revu à la baisse leurs prévisions concernant l'ampleur des réductions de taux attendues plus tard dans l'année, avec des taux légèrement supérieurs à 4,6 % d'ici décembre.

Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté à la suite de la révision des prix de la Fed et dans le contexte d'un regain d'intérêt pour le risque. Les rendements augmentent lorsque les prix des obligations baissent.

Le rendement du Trésor à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, s'est établi pour la dernière fois à 4,2510 %, tandis que le rendement de référence à 10 ans s'est établi pour la dernière fois à 3,6402 %.

Parmi les autres devises, la livre sterling a baissé de 0,1 % à 1,2396 $.

L'Aussie a augmenté de 0,2% à 0,6635 $, après avoir glissé jeudi contre un dollar plus fort et sur des données montrant que l'emploi en Australie a diminué de façon inattendue en avril.

En Asie, l'inflation de base des consommateurs japonais est restée bien au-dessus de l'objectif de 2% de la banque centrale en avril et un indice clé éliminant les effets du carburant a atteint un nouveau plus haut de quatre décennies, maintenant les attentes que la banque centrale pourrait modifier ses mesures de relance massives cette année.

En Chine, le yuan a prolongé sa chute récente, avec le yuan onshore et offshore à ses niveaux les plus bas depuis décembre dernier, en raison de la force du dollar et des inquiétudes concernant la reprise économique chinoise qui s'essouffle.

"La faiblesse du yuan a commencé après que les données sur l'activité en Chine aient été déçues", a déclaré Christopher Wong, stratège en devises chez OCBC. "La dépréciation s'est accélérée après le franchissement de la barre des 7,00 (pour un dollar) et il semble qu'il y ait peu de signes de réaction de la part des décideurs politiques face au rythme rapide de la baisse.