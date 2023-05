Le dollar s'est maintenu à son plus haut niveau depuis six mois face au yen et à son plus haut niveau depuis sept semaines face à l'euro vendredi, alors que l'optimisme concernant une percée dans les négociations sur le plafond de la dette américaine et des données économiques solides ont réduit les chances d'une série de réductions des taux d'intérêt américains cette année.

Les négociateurs du parti démocrate de Joe Biden ont déclaré au président vendredi qu'ils faisaient des "progrès constants" dans les discussions avec les républicains visant à éviter un défaut de paiement des États-Unis, quelques jours après que M. Biden et le principal républicain du Congrès Kevin McCarthy aient souligné leur détermination à trouver un accord pour relever le plafond de la dette du gouvernement, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars.

Cela a apaisé les craintes d'un défaut de paiement sans précédent et économiquement catastrophique, ce qui a conduit les marchés à revoir leurs attentes quant à l'évolution des taux d'intérêt américains.

En même temps, les données indiquant que le marché du travail reste tendu, le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage ayant chuté plus que prévu la semaine dernière, ont également renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait relever ses taux le mois prochain afin de maîtriser l'inflation.

Le Dollar Index s'est échangé à son plus haut niveau depuis deux mois, ayant augmenté de près de 2,5 % au cours des deux dernières semaines, les investisseurs s'étant empressés de réévaluer leurs attentes quant à la prochaine action de la banque centrale.

"Le message de la Fed a été très optimiste. Nous savons qu'il y a eu une divergence entre les attentes du marché et ce que la Fed a réellement dit, et qu'il a toujours fallu réconcilier les deux à un moment ou à un autre. Nous commençons à le constater sur le marché des changes", a déclaré Fiona Cincotta, stratège chez City Index.

"En ce qui concerne les attentes d'une hausse des taux en juin, elles ont augmenté de manière significative au cours de la semaine dernière. Le marché évalue les chances à 40 %, contre 15 % il y a une semaine", a-t-elle ajouté.

Deux responsables politiques de la Fed ont déclaré jeudi que l'inflation américaine ne semblait pas se ralentir assez rapidement pour permettre à la Fed de suspendre sa campagne de resserrement monétaire.

Les marchés monétaires montrent que les opérateurs pensent désormais que les taux américains tomberont à environ 4,86 % d'ici la fin de l'année, alors qu'ils s'attendaient à une baisse à 4,25 % il y a seulement deux semaines, ce qui montre que les chances d'une série de baisses de taux ont diminué.

Le dollar a cédé un peu de terrain vendredi, mais est resté ferme. Contre le yen, le dollar était en baisse de 0,4 % à 138,19 yens, après avoir atteint un pic de six mois à 138,745 plus tôt.

L'euro est resté stable à 1,0773 $, proche de son plus bas niveau depuis sept semaines, tandis que la livre sterling a perdu 0,1 % à 1,239 $, son plus bas niveau depuis un mois. La livre a perdu 1,4 % de sa valeur par rapport au dollar en mai, en grande partie à cause des perspectives divergentes en matière de taux d'intérêt en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

Parmi les autres grandes monnaies, le dollar australien a bénéficié de la reprise des prix des matières premières comme le cuivre et le minerai de fer. Le dollar australien a augmenté de 0,3 % pour atteindre 0,6644 $, tandis que le dollar néo-zélandais a augmenté de 0,7 % pour atteindre 0,6258 $.

En Chine, le yuan a chuté à son plus bas niveau depuis décembre, à 7,0365 pour un dollar, alors que les données proposaient des preuves d'une reprise hésitante dans la deuxième plus grande économie du monde.

"La faiblesse du yuan a commencé après que les données sur l'activité en Chine aient été déçues", a déclaré Christopher Wong, stratège en devises chez OCBC. "La dépréciation a pris de l'ampleur après le franchissement de la barre des 7,00 et il semble qu'il y ait peu de signes de réaction de la part des décideurs politiques face au rythme rapide de la baisse.