Le dollar américain est resté proche de son plus haut niveau en deux mois mercredi, les investisseurs attendant le discours du président de la Réserve fédérale cette semaine pour avoir des indications sur l'évolution de la politique monétaire, tandis que le yen est resté proche de 146 dollars, laissant les traders dans l'expectative quant à une éventuelle intervention.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, s'est établi à 103,55, non loin du sommet de deux mois de 103,71 atteint mardi. L'indice est en hausse de 1,6 % en août et est en passe de mettre fin à une série de deux mois de pertes.

Le marché des devises est modéré en raison d'une accalmie de la volatilité estivale et avant le symposium de la banque centrale de la Fed à Jackson Hole, Wyoming, cette semaine, a déclaré Christopher Wong, stratège en devises chez OCBC à Singapour.

Les traders étant réticents à placer des paris majeurs, les projecteurs sont fermement tournés vers le discours du président de la Fed, Jerome Powell, lors de l'événement, qui se tiendra du 24 au 26 août. Les investisseurs analyseront ses propos pour évaluer la trajectoire de la politique monétaire de la Fed.

Une récente série de données économiques américaines solides a permis d'apaiser les craintes d'une récession imminente, mais l'inflation étant toujours bien supérieure à l'objectif de 2 % de la Fed, les investisseurs craignent que la banque centrale ne maintienne les taux d'intérêt dans une fourchette plus élevée pendant plus longtemps.

"Les marchés sont à l'affût d'indices de changements (de politique) antérieurs ou d'une prolongation de la hausse des taux d'intérêt", a déclaré M. Wong.

Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré mardi que la Fed devait être ouverte à la possibilité que l'économie commence à réaccélérer plutôt qu'à ralentir, avec des implications potentielles pour la lutte contre l'inflation menée par la banque centrale américaine.

Les marchés évaluent à 86 % les chances que la Fed ne bouge pas lors de sa réunion de politique monétaire le mois prochain, selon l'outil FedWatch du CME, mais les chances que la banque centrale américaine augmente ses taux d'intérêt une fois de plus cette année vers la fin de l'année ont augmenté.

La possibilité de hausses supplémentaires après une pause probable lors de la réunion de septembre, combinée à une diminution de l'épargne excédentaire, pourrait affaiblir l'élan des consommateurs vers la fin de l'année, a déclaré Saira Malik, CIO chez Nuveen.

Le yen s'est renforcé de 0,20 % à 145,59 pour un dollar dans les heures asiatiques, mais il n'était pas loin du seuil de 146,565 atteint la semaine dernière en neuf mois, laissant les traders sur leur faim alors qu'ils surveillent attentivement tout signe d'intervention.

Lorsque le dollar a dépassé les 145 yens qui ont déclenché une intervention l'année dernière, les spéculations se sont multipliées sur le fait que Tokyo interviendrait bientôt sur le marché pour soutenir sa monnaie.

Atsushi Takeuchi, qui était à la tête de la division des changes de la Banque du Japon lorsque Tokyo est intervenu en 2010-2012, a déclaré que le Japon n'interviendrait pas à moins que le yen ne dépasse 150 et ne devienne un énorme casse-tête politique pour le premier ministre Fumio Kishida.

"Les autorités n'ont généralement pas de ligne de démarcation spécifique à l'esprit. Mais des seuils clés comme 150 sont importants pour des raisons politiques, car ils sont faciles à comprendre", a déclaré M. Takeuchi.

Dans les autres devises, l'euro a augmenté de 0,07% à 1,0852 $, s'éloignant du plus bas niveau de deux mois de 1,0833 $ qu'il a touché pendant la nuit.

Le dollar australien a augmenté de 0,40 % à 0,645 $, tandis que le dollar néo-zélandais a augmenté de 0,29 % à 0,596 $.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 0,77% à 26 049 $, après avoir touché son plus bas niveau en deux mois de 25 350 $ pendant la nuit.