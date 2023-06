Le dollar a bénéficié d'un regain d'aversion pour le risque vendredi, les commentaires optimistes des banques centrales mondiales, y compris la Réserve fédérale, alimentant les craintes que leur resserrement monétaire agressif n'entraîne les économies dans une récession plus profonde.

La livre sterling s'est efforcée de maintenir ses gains suite à une augmentation plus importante que prévu de 50 points de base du taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi, en réponse à une inflation élevée, les traders s'inquiétant également d'une récession au Royaume-Uni.

Alors que des taux plus élevés soutiennent généralement les monnaies, le risque qu'ils déclenchent un ralentissement économique a poussé certains investisseurs à rechercher des valeurs refuges comme le dollar américain.

La livre a baissé de 0,07 % à 1,2740 dollar, après avoir brièvement bondi dans le sillage de la hausse de la Banque d'Angleterre pour atteindre son plus haut niveau depuis près d'un an, avant d'être ramenée à la baisse. Elle était en passe de perdre plus de 0,5 % par semaine, mettant fin à trois semaines consécutives de hausse.

"La Banque d'Angleterre étant prête à relever encore considérablement ses taux, nous prévoyons que l'économie britannique subira de nouvelles pressions d'ici la fin de 2023, et que la croissance stagnera ou même que l'économie se contractera", a déclaré Nick Bennenbroek, économiste international chez Wells Fargo.

"Ce n'est qu'une fois qu'il y aura des signes plus clairs d'un ralentissement de la croissance et d'une décélération de l'inflation que nous pensons que ces facteurs convaincront la Banque d'Angleterre de mettre fin à son cycle de resserrement."

La livre turque a chuté à un niveau record de 25,589 contre le dollar américain, après que l'augmentation de 650 points de base de la banque centrale turque à 15 % jeudi ait manqué les attentes.

Dans les autres devises, le dollar a augmenté de manière générale et s'est approché d'un plus haut de plus de sept mois contre le yen à 142,90. La monnaie japonaise a subi de nouvelles pressions alors que la Banque du Japon (BOJ) continue de maintenir sa position ultra-dovish face à ses pairs hawkish ailleurs.

Les données publiées vendredi ont montré que les prix de base à la consommation au Japon sont restés au-dessus de l'objectif de 2% de la BOJ pour le 14ème mois consécutif, tandis que des données séparées ont montré que l'activité manufacturière est retombée en contraction en juin et que la croissance du secteur des services a ralenti pour la première fois en sept mois.

L'euro a glissé de 0,04 % à 1,0950 $, tandis que le dollar américain a augmenté de 0,05 % par rapport à un panier de six grands pays pour atteindre 102,44.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré jeudi que la banque centrale augmenterait les taux d'intérêt à un "rythme prudent" à partir de maintenant, avec un nombre écrasant de personnes au sein du Comité fédéral de l'Open Market qui voient d'autres hausses de taux à venir.

Les marchés monétaires évaluent actuellement à 74 % les chances que la Fed relève ses taux de 25 points de base lors de sa réunion de politique générale le mois prochain.

La Banque nationale suisse et la banque centrale norvégienne ont également indiqué qu'un nouveau resserrement était probable après avoir relevé leurs taux de 25 et 50 points de base, respectivement, jeudi.

"La plupart des banques centrales occidentales sont désormais plus optimistes que prévu, a déclaré Tina Teng, analyste de marché chez CMC Markets.

"L'inflation est élevée et les taux d'intérêt continuent d'augmenter. Il y a maintenant un ralentissement de la croissance économique, (qui pourrait) probablement causer une récession potentielle. Le sentiment n'est donc pas très bon.

Le dollar australien, sensible au risque, a baissé de 0,16 % à 0,6746 $, après avoir perdu près de 0,6 % jeudi, tandis que le dollar néo-zélandais a baissé de 0,05 % à 0,6174 $, après avoir baissé de 0,4 % lors de la session précédente.