Le dollar s'est apprécié par rapport à l'euro vendredi, après que les données moroses sur l'activité économique à travers le monde ont sapé le sentiment de risque et que les commentaires optimistes des banques centrales ont renforcé la pression sur les monnaies à risque.

L'activité économique aux États-Unis

est tombée à son plus bas niveau depuis trois mois en juin, la croissance du secteur des services s'étant ralentie pour la première fois cette année et la contraction du secteur manufacturier s'étant aggravée, selon les résultats d'une enquête très surveillée publiée vendredi.

Le tableau d'ensemble indique toutefois que la croissance économique américaine s'est accélérée au deuxième trimestre, même si l'on craint toujours que les hausses agressives des taux d'intérêt décidées par la Réserve fédérale au cours de l'année écoulée ne déclenchent une récession.

Plus tôt dans la session, des données ont montré que la croissance des entreprises de la zone euro s'est pratiquement arrêtée en juin. Le ralentissement de l'industrie manufacturière s'est accentué, tandis que l'activité dans le secteur dominant des services de l'Union européenne a à peine progressé, alors que la demande globale a chuté pour la première fois depuis le mois de janvier.

"Nous commençons à voir des signaux de la part des entreprises qui indiquent que la demande commence à se relâcher à la marge, ce qui entraîne un réajustement des attentes quant à la production future", a déclaré Bipan Rai, responsable de la stratégie de change pour l'Amérique du Nord chez CIBC Capital Markets.

"Je pense que les inquiétudes concernant les perspectives d'avenir pèsent sur l'appétit pour le risque en ce moment et que le dollar s'en ressent quelque peu", a déclaré M. Rai.

L'euro a baissé de 0,57% à 1,08925 $, un plus bas de trois jours face au dollar américain. L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,49% à 102,89.

Les traders qui préparent leurs comptes à l'approche de la fin du mois et du trimestre ont également soutenu la monnaie américaine, a déclaré M. Rai.

Les données de vendredi sont arrivées après des hausses de taux surprises et des commentaires optimistes de la part des banques centrales du monde entier, qui ont ravivé les craintes du marché que les décideurs politiques aient encore du chemin à faire pour resserrer leur politique afin de maîtriser l'inflation, même au risque de faire basculer leurs économies dans la récession.

"Après des hausses de taux plus importantes que prévu au Royaume-Uni et en Norvège hier, les marchés sont nerveux à l'idée de surprises en matière de taux, ce qui a aidé le dollar dans la nuit, avant même de voir les données PMI européennes", a déclaré Kit Juckes, stratégiste en chef pour les devises à la Société Générale, dans une note.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré jeudi que la banque centrale ferait évoluer les taux d'intérêt à un "rythme prudent" à partir de maintenant, mais a exclu que des réductions de taux d'intérêt "se produisent bientôt".

Face au yen, le dollar était en hausse de 0,44% à 143,76 yens, son niveau le plus élevé depuis plus de sept mois. La monnaie japonaise a subi de nouvelles pressions alors que la Banque du Japon (BOJ) maintient une position ultra-dovish.

Les données publiées vendredi ont montré que l'inflation de base des consommateurs japonais a dépassé les prévisions en mai et qu'un indice excluant les coûts du carburant a augmenté au rythme annuel le plus rapide en 42 ans, mettant la pression sur la BOJ pour qu'elle mette progressivement fin à ses mesures de relance massives.

La livre a perdu 0,30 % vendredi à 1,271 $, et devrait terminer la semaine en baisse d'environ 1 %, sa plus forte perte hebdomadaire depuis six semaines.

La monnaie britannique a été mise sous pression par les attentes croissantes de l'économie britannique qui pourrait entrer en récession après que la Banque d'Angleterre ait procédé jeudi à une augmentation importante des taux d'intérêt en réponse à l'inflation persistante.

Les dollars australien et néo-zélandais ont connu des difficultés vendredi, les opérateurs ayant évité les monnaies plus risquées.

Le dollar australien a chuté de 1,16 % à 0,6678 $ et se dirigeait vers une perte hebdomadaire de près de 3 %, sa pire semaine depuis la fin août. Le kiwi a glissé de 0,62% à 0,6139 $, en baisse d'environ 1,6% pour la semaine.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 3,46 % pour atteindre son plus haut niveau en un an à 30 924 $, en voie de réaliser un gain de près de 17 % pour la semaine, son meilleur gain hebdomadaire depuis la mi-mars, stimulé par le projet de BlackRock de créer un fonds négocié en bourse pour le bitcoin.