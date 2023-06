Le dollar est resté proche de son plus bas niveau en un mois face à un panier de devises jeudi, après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s'en est tenu à son message habituel lors de son témoignage semestriel, offrant peu de place à la surprise.

La livre sterling est restée proche de son plus haut niveau en un an avant la décision de la Banque d'Angleterre (BoE) sur les taux d'intérêt plus tard dans la journée, le rapport sur l'inflation de mercredi étant susceptible de maintenir les décideurs politiques sur leurs gardes.

Lors d'une allocution prononcée mercredi devant les parlementaires du Capitole, M. Powell a déclaré que de nouvelles augmentations des taux d'intérêt aux États-Unis constituaient "une assez bonne estimation" de la direction que prendrait la Fed si l'économie continuait à suivre sa trajectoire actuelle. Ces commentaires s'inscrivent dans le droit fil de ce que la banque centrale a déclaré lors de sa réunion de politique générale la semaine dernière.

Cela a fait baisser le billet vert de près de 0,5 % par rapport à un panier de six grandes devises au cours de la séance précédente. L'indice du dollar américain s'est établi à 102,05 au début des échanges en Asie, non loin de son récent plus bas de cinq semaines de 102,00.

L'euro a atteint un sommet de plus d'un mois à 1,09925 $, prolongeant le bond de 0,65% de mercredi.

"Les marchés avaient anticipé une forte tendance hawkish de Powell avant son témoignage, donc ses commentaires n'ont pas vraiment surpris du côté hawkish", a déclaré Carol Kong, un stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia (CBA).

"À ce stade, (les marchés) ne sont pas convaincus que le FOMC puisse procéder à deux nouvelles hausses de taux cette année."

Ailleurs, la livre sterling a augmenté de 0,02% à 1,2770 $, non loin d'un sommet d'un an de 1,2849 $ atteint la semaine dernière.

La BoE devrait augmenter ses taux d'intérêt pour la 13ème fois consécutive plus tard dans la journée de jeudi, un jour après que les données sur l'inflation aient été plus élevées que prévu, bien que les investisseurs soient partagés entre une augmentation de 25 points de base et de 50 points de base.

L'inflation britannique n'a pas diminué en mai et s'est maintenue à 8,7 %, défiant les attentes du marché et faisant d'elle la plus élevée de toutes les grandes économies.

"Les données solides sur l'inflation au Royaume-Uni ont augmenté la probabilité d'une hausse plus importante que 25 points de base, d'un taux final plus élevé et de taux restant plus élevés plus longtemps", ont déclaré les économistes d'ANZ dans une note.

Face au yen japonais, le dollar a glissé de 0,06% à 141,82, après avoir atteint un pic de sept mois à 142,37 yens lors de la session précédente.

La monnaie japonaise a subi de nouvelles pressions alors que la Banque du Japon (BOJ) continue de maintenir sa position ultra-dovish. Seiji Adachi, membre du conseil d'administration de la BOJ, a indiqué mercredi qu'il y avait peu de chances que la politique monétaire soit modifiée en juillet.

ATTENTE DE MESURES DE RELANCE

En Asie, le yuan chinois est resté proche de son niveau le plus bas depuis sept mois et a atteint 7,1798 pour un dollar, les opérateurs restant à l'affût de mesures de soutien plus importantes de la part de Pékin pour relancer la reprise économique chancelante de la Chine.

"Tant que nous n'aurons pas la confirmation d'un plan de relance, (le yuan) restera probablement sous pression à la baisse en raison des perspectives peu encourageantes de l'économie chinoise et cela constituera également un vent contraire pour l'Aussie", a déclaré M. Kong de la CBA.

Le dollar australien était en hausse de 0,07 % à 0,6801 $, tandis que le kiwi a augmenté de 0,17 % à 0,6213 $.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a gagné 0,7 % à 30 218 $, après avoir dépassé le niveau de 30 000 $ pour la première fois depuis avril mercredi, stimulé par le projet de BlackRock de créer un fonds négocié en bourse (ETF) bitcoin, même si le secteur est confronté à l'examen de la réglementation américaine.

"Les nuages sombres qui assombrissaient la crypto-monnaie se sont dissipés ces derniers jours grâce à un regain d'intérêt de la part des institutions", a déclaré Kate Laurence, cofondatrice et PDG de Bloccelerate VC.

"Blackrock, Charles Schwab, Fidelity et Citadel ont jeté leur dévolu sur les crypto-monnaies, ce qui est extrêmement important car cela montre que les institutions sont très intéressées par cet espace malgré la récente répression réglementaire."

Le Wall Street Journal a rapporté mardi que EDX Markets, une bourse de crypto-monnaies soutenue par Citadel Securities, Fidelity et Schwab, avait démarré ses activités.