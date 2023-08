Le dollar, valeur refuge, s'est replié en Asie mercredi, alors que les gains des contrats à terme sur les actions européennes indiquent une amélioration de l'appétit pour le risque malgré de nouveaux signes des difficultés de l'économie chinoise. Les ventes de dollars par les banques publiques chinoises ont aidé le yuan à se redresser après un mois de baisse, même si le pays s'enfonce dans la déflation, selon les cambistes. La banque centrale chinoise a fixé le taux de change à 7,1588 pour un dollar avant l'ouverture du marché, ce qui est plus fort que prévu et indique qu'elle n'est pas à l'aise avec les récentes baisses du yuan.

Cela a également soutenu les dollars australien et néo-zélandais, qui sont sortis de leurs plus bas niveaux plurimensuels.

L'indice du dollar américain - qui mesure la monnaie par rapport à l'euro, à la livre sterling et à quatre autres monnaies - a baissé de 0,15 % à 102,37 dans l'après-midi asiatique, réduisant une partie de la hausse de 0,47 % enregistrée lors de la session précédente.

L'euro a gagné 0,2 % à 1,09745 $, tandis que la livre sterling a gagné 0,14 % à 1,2766 $.

Les contrats à terme paneuropéens EURO STOXX 50 ont indiqué une hausse de 0,9 %, après une chute de plus de 1 % mardi, les actions bancaires ayant été vendues après que l'Italie ait annoncé de manière inattendue un impôt sur les bénéfices de 40 % pour les banques. Le ministère italien des finances a publié des directives mardi dernier qui plafonnent la taxe à 0,1% du total des actifs.

Le dollar s'est détendu alors que l'économie chinoise offrait de nouvelles raisons de s'inquiéter pour la croissance mondiale, les prix à la consommation ayant baissé en juillet pour la première fois depuis plus de deux ans.

"Il n'y a pas encore de signes officiels d'un soutien imminent à l'économie chinoise, malgré la protestation contre la hausse récente du taux dollar-yuan, implicite dans la fixation forte du yuan, a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank.

Par conséquent, l'indice du dollar restera "assez bien soutenu" au-dessus de 102, bien que 103 soit le plafond probable à court terme, a déclaré M. Attrill.

Le dollar australien a ajouté 0,13 % à 0,6553 $, après avoir chuté mardi à son plus bas niveau depuis le 1er juin à 0,6497 $.

Le kiwi néo-zélandais a augmenté de 0,16% à 0,6074 $, rebondissant après le plus bas de deux mois de la séance précédente à 0,6035 $.

Les données sur l'inflation américaine sont attendues jeudi et sont importantes pour un marché avide d'indices sur la trajectoire de la politique de la Réserve fédérale.

D'autres signaux pessimistes ont été émis par les responsables de la Fed au cours de la nuit, le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, suggérant que les taux d'intérêt sont déjà suffisamment élevés, faisant écho à l'opinion du président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic.

Le message est cependant loin d'être uniforme, Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, ayant déclaré lundi que de nouvelles hausses étaient probables.

"Nous commençons à recevoir des commentaires plus pessimistes de la part des responsables de la Fed, et vous commencez à penser que la réflexion commence vraiment à changer", a déclaré Bart Wakabayashi, directeur de la succursale de Tokyo de la State Street Bank and Trust.

"Je ne sais pas s'il s'agit d'un tournant décisif, mais cela jette un pavé dans la mare pour la prochaine réunion.

Les opérateurs du marché monétaire continuent de privilégier une hausse de taux d'un quart de point lors de la prochaine réunion de politique monétaire en septembre, avec une probabilité de 86,5 %.