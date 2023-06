Le dollar américain est resté proche de son plus bas niveau en une semaine par rapport à ses principaux pairs vendredi, s'apprêtant à vivre sa pire semaine depuis la fin mars, alors que l'opinion selon laquelle la Réserve fédérale renoncera à une hausse des taux d'intérêt ce mois-ci s'est renforcée.

Les signes indiquant qu'un projet de loi visant à suspendre le plafond de la dette américaine et à éviter un défaut de paiement désastreux deviendrait bientôt une loi ont également supprimé un pilier de soutien pour le dollar, qui avait paradoxalement été un bénéficiaire clé en raison de son statut de valeur refuge.

L'indice du dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six devises, a peu varié à 103,57 au début des échanges asiatiques, après avoir glissé de 0,62% jeudi, sa pire journée en près d'un mois.

Pour la semaine, l'indice est en passe de perdre 0,63%, ce qui serait sa plus mauvaise performance depuis la période qui s'est terminée le 26 mars.

Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré jeudi qu'"il est temps d'appuyer au moins sur le bouton d'arrêt pour une réunion et de voir comment cela se passe", faisant référence à la réunion des 13 et 14 juin.

Un jour plus tôt, le gouverneur de la Fed, Philip Jefferson, avait déclaré que "l'absence de hausse des taux lors d'une prochaine réunion permettrait au comité d'examiner davantage de données avant de prendre des décisions sur l'ampleur d'un raffermissement supplémentaire de la politique".

La faiblesse des données manufacturières américaines au cours de la nuit a soutenu les arguments en faveur d'une pause, bien que les chiffres de l'emploi continuent de s'améliorer, ce qui met encore plus l'accent sur le rapport mensuel sur la masse salariale non agricole plus tard dans la journée.

"La clé est le rapport sur les emplois non agricoles ce soir, qui pourrait déterminer s'il y aura une hausse dans les mois à venir, que ce soit en juin ou en juillet", a déclaré Shinichiro Kadota, stratège principal en devises chez Barclay à Tokyo.

"Cela dépend vraiment des données à ce stade", a-t-il ajouté. "Il se peut qu'ils augmentent les taux en juin, peut-être en juillet, ou peut-être qu'ils ne les augmentent plus.

Les marchés monétaires estiment actuellement à 29 % la probabilité d'une hausse, contre près de 70 % en début de semaine.

Le dollar a augmenté de 0,09% à 138,94 yens, rattrapant un peu de terrain après avoir baissé jusqu'à 138,44 jeudi pour la première fois depuis le 24 mai.

La paire a tendance à suivre les rendements du Trésor américain à long terme, qui étaient à 3,61% à Tokyo après avoir chuté pendant la nuit à son plus bas niveau depuis le 18 novembre à 3,57%.

L'euro est resté stable à 1,0761 $, après avoir atteint un sommet d'une semaine de 1,07685 $ lors de la session précédente, lorsque la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde a donné un coup de pouce à la monnaie partagée en déclarant qu'un nouveau resserrement de la politique était nécessaire.

Pendant ce temps, le Sénat américain semblait prêt à adopter un projet de loi visant à relever le plafond de la dette publique de 31 400 milliards de dollars tard jeudi, le chef de la majorité démocrate Chuck Schumer ayant annoncé : "Nous évitons le défaut de paiement ce soir" : "Nous évitons le défaut de paiement ce soir".

Les 100 sénateurs sont parvenus à un accord pour débattre jusqu'à 11 amendements et voter ensuite rapidement sur l'adoption de la législation, avant la date limite de lundi pour suspendre la limite de la dette jusqu'au 1er janvier 2025.

Si le plan aboutit, le Congrès enverra rapidement le projet de loi au président Joe Biden pour qu'il le signe, a déclaré M. Schumer.

La Chambre des représentants a adopté le projet de loi à une large majorité mercredi.