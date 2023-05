Le dollar s'est effondré pour la deuxième journée face au yen jeudi, sous la pression de la baisse des rendements du Trésor américain après que le ralentissement de l'inflation ait donné aux traders plus de confiance dans le fait que la Réserve fédérale en a fini avec les augmentations de taux d'intérêt.

Le rendement du Trésor à 10 ans, que la paire dollar-yen a tendance à suivre, a glissé à 3,4252% dans les échanges de Tokyo, étendant une baisse de 8 points de base depuis la nuit, après que l'IPC ait été imprimé en dessous de 5% pour la première fois en deux ans.

La monnaie américaine a baissé de 0,26% pour s'échanger à 134,025 yens dans la matinée asiatique, et a plongé plus tôt jusqu'à 133,895.

Le Dollar Index - qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six grandes devises, y compris le yen - a baissé de 0,05% à 101,36.

"L'IPC d'hier a été un peu un soulagement, et nous nous attendons à ce que la Fed ait fini de faire des hausses", a déclaré Shinichiro Kadota, stratégiste senior pour les devises chez Barclays à Tokyo.

"Cela pèsera sur le dollar-yen, la paire pouvant s'affaiblir jusqu'à 130 à court terme, a déclaré M. Kadota.

Les traders du marché monétaire n'accordent actuellement que 5 % de chances à une hausse d'un quart de point en juin, et 95 % de chances à une pause. Trois réductions d'un quart de point sont prévues d'ici la fin de l'année.

Les décideurs de la Banque du Japon, quant à eux, considèrent que le pays progresse vers la réalisation durable de leur objectif d'inflation, selon les minutes de leur réunion d'avril.

Mais ils ont également convenu de la nécessité de maintenir des mesures de relance ultra-légères dans un contexte d'incertitude quant à la durabilité de la croissance des salaires et aux perspectives économiques mondiales.

"Ils essaient toujours d'équilibrer le ton général", a déclaré M. Kadota.

L'euro a progressé de 0,05 % pour atteindre 1,09885 $, revenant au milieu de sa fourchette de négociation du mois dernier.

La livre sterling a augmenté de 0,04 % à 1,2631 $, se rapprochant ainsi de son plus haut niveau en un an atteint mercredi à 1,2679 $. La Banque d'Angleterre publiera sa décision de politique monétaire plus tard dans la journée de jeudi, et devrait procéder à une douzième augmentation consécutive de ses taux d'intérêt.

Ailleurs, le dollar australien a augmenté de 0,08 % pour atteindre 0,6784 $, se rapprochant du plus haut de 2 mois et demi de 0,6818 $ atteint mercredi.

Le kiwi néo-zélandais a augmenté de 0,09% à 0,63735 $, après avoir touché un plus haut de près de trois mois à 0,6384 $.

Les gains antérieurs ont diminué après que les données de la Chine - un partenaire commercial clé - aient montré que les prix à la consommation augmentaient à un rythme plus lent, donnant une preuve supplémentaire de la tiédeur de la demande intérieure.

La principale cryptomonnaie, le bitcoin, a peu changé à environ 27 562 $, après avoir plongé jusqu'à 26 842 $ au cours de la nuit pour la première fois depuis le mois de mars.