Le dollar américain s'est maintenu près d'un pic de sept semaines jeudi, après que le président Joe Biden et le républicain Kevin McCarthy aient travaillé pour éviter un défaut de paiement de la dette, tandis que le dollar australien a glissé après des données décevantes sur l'emploi.

Mercredi, MM. Biden et McCarthy ont souligné leur détermination à trouver rapidement un accord pour relever le plafond de la dette publique, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, après s'être mis d'accord un jour plus tôt pour négocier directement après une impasse de plusieurs mois.

Si cette réunion positive a permis de calmer les craintes d'un défaut de paiement sans précédent de la dette américaine, la prudence a tempéré la prise de risque.

Les rendements des obligations du Trésor américain sont restés élevés au début des échanges asiatiques après avoir augmenté au cours de la session précédente, les investisseurs ayant vendu les obligations refuges à la suite des signes positifs concernant les négociations sur le plafond de la dette. Les rendements augmentent lorsque les prix des obligations baissent.

La hausse des rendements des bons du Trésor a contribué à faire grimper le dollar américain. Par rapport à un panier de devises, le Dollar Index s'est raffermi près de son pic de sept semaines atteint lors de la session précédente, et s'est maintenu à 102,86.

"Nous avons eu des nouvelles positives concernant les négociations sur le plafond de la dette... ce qui a évidemment soutenu le sentiment du marché", a déclaré Carol Kong, stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia.

"En conséquence, les rendements ont augmenté et les actions ont également enregistré des gains solides.

Le rendement du Trésor à deux ans était à 4,1414 %, après avoir augmenté de 10 points de base au cours de la session précédente, tandis que le rendement du Trésor à 10 ans s'élevait à 3,5665 %.

L'action du marché en Asie a été en partie menée par le dollar australien, après que les données de jeudi aient montré que l'emploi en Australie a diminué de manière inattendue en avril, après deux mois de gains importants. Le taux de chômage a également augmenté, ce qui indique que le marché de l'emploi en pleine effervescence pourrait se refroidir.

L'Aussie a glissé de plus de 0,3% après les données et était en dernier lieu 0,26% plus bas à 0,6642 $.

L'euro a été sous pression près d'un plus bas de plus de six semaines à 1,0841 $. La monnaie unique a atteint son niveau le plus bas depuis le 3 avril à 1,08105 dollars mercredi.

Le yen japonais s'est acheté 137,50 pour un dollar, après avoir chuté de près de 1% mercredi.

"Le dollar chute généralement avant que le plafond de la dette ne soit atteint... je pense donc que les gains du dollar durant la nuit ont été en partie une compensation des chutes précédentes provoquées par les craintes d'un défaut de paiement des États-Unis", a déclaré M. Kong.

Ailleurs, la livre sterling était en baisse de 0,02% à 1,2485 $, après être tombée à son plus bas niveau en trois semaines lors de la session précédente.

Le kiwi a chuté de 0,05% à 0,6245 $, tandis que le yuan offshore chinois a glissé de près de 0,1% à 7,0147 par dollar.

Le yuan s'est affaibli au-delà de 7 pour un dollar mercredi pour la première fois en cinq mois, sur fond de tensions géopolitiques et de nouveaux signes d'essoufflement de la reprise post-COVID de la Chine.