Le dollar américain s'est maintenu près d'un pic de sept semaines jeudi, après que le président Joe Biden et le républicain Kevin McCarthy aient travaillé pour éviter un défaut de paiement de la dette, tandis que le dollar australien a glissé après des données décevantes sur l'emploi.

Mercredi, MM. Biden et McCarthy ont souligné leur détermination à trouver rapidement un accord pour relever le plafond de la dette publique, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, après avoir accepté un jour plus tôt de négocier directement à l'issue d'une impasse de plusieurs mois.

Si cette réunion positive a permis de calmer les craintes d'un défaut de paiement sans précédent de la dette américaine, la prudence a tempéré la prise de risque.

Les rendements des obligations du Trésor américain sont restés élevés en Asie après avoir augmenté au cours de la session précédente, les investisseurs ayant vendu les obligations refuges à la suite des signes positifs concernant les négociations sur le plafond de la dette. Les rendements augmentent lorsque les prix des obligations baissent.

La hausse des rendements des obligations du Trésor a contribué à faire grimper le dollar américain. Par rapport à un panier de devises, le Dollar Index s'est raffermi près du pic de sept semaines atteint mercredi et s'est maintenu à 102,92.

L'euro s'est approché de son plus bas niveau en six semaines lors de la séance précédente et s'est établi à 1,0833 dollar, tandis que la livre sterling a perdu 0,09 % pour atteindre 1,2476 dollar.

"Nous avons eu des nouvelles positives concernant les négociations sur le plafond de la dette... ce qui a évidemment soutenu le sentiment du marché", a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia (CBA). "En conséquence, les rendements ont augmenté et les actions ont également enregistré des gains solides.

Le rendement du Trésor à deux ans était à 4,1543 %, après avoir augmenté de 10 points de base au cours de la session précédente, tandis que le rendement de référence du Trésor à 10 ans était à 3,5660 %.

Le début de l'action du marché en Asie a été en partie mené par le dollar australien, après que les données de jeudi aient montré que l'emploi en Australie a diminué de façon inattendue en avril, après deux mois de gains importants. Le taux de chômage a également augmenté, ce qui indique que le marché de l'emploi en pleine effervescence pourrait se refroidir.

L'Aussie a glissé d'environ 0,4% après la publication des données et était en dernier lieu 0,16% plus bas à 0,66485 $.

"Bien que les chiffres de l'emploi se soient légèrement détériorés, la (Reserve Bank of Australia) considère toujours que l'emploi est tendu. Et cela laisse la possibilité d'une ou deux autres hausses à l'avenir, à moins que l'inflation ne diminue plus rapidement qu'ils ne le prévoient actuellement", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.

Ailleurs, le dollar a atteint son plus haut niveau en deux semaines à 137,745 yens, prolongeant son gain de près de 1% contre la monnaie japonaise.

"Le dollar/yen continue d'être la paire préférée du marché pour le sentiment de risque, donc sur la base de certains développements positifs sur les négociations du plafond de la dette, nous avons vu le dollar/yen se défaire de certaines des pertes récentes," a déclaré Kong de CBA.

Le kiwi a augmenté de 0,18% à 0,6259 $.

La Nouvelle-Zélande a annoncé jeudi un déficit budgétaire plus important que prévu en raison du ralentissement de l'économie et de la baisse des impôts, ce qui laisse le gouvernement travailliste sur la corde raide alors que son plan de dépenses devrait attiser les pressions inflationnistes.

En Asie, le yuan chinois a chuté à son plus bas niveau face au dollar depuis décembre, après avoir franchi mercredi le seuil clé des 7 dollars pour la première fois en cinq mois, dans un contexte de tensions géopolitiques et de nouveaux signes d'essoufflement de la reprise post-COVID de la Chine.