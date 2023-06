Le dollar américain a légèrement augmenté par rapport à l'euro après que les données ont montré que les mises en chantier de logements aux États-Unis ont augmenté et que les traders attendent le témoignage du président de la Réserve fédérale Jerome Powell au Congrès plus tard cette semaine pour obtenir des indices sur les perspectives de la politique monétaire.

Le dollar australien a chuté après que les minutes de la dernière réunion de sa banque centrale aient montré que le maintien des taux d'intérêt avait été envisagé, tandis que la couronne suédoise est tombée à un niveau record face à l'euro.

La construction de maisons individuelles aux États-Unis a augmenté en mai pour atteindre son niveau le plus élevé depuis plus d'un an et les permis délivrés pour de futures constructions ont également augmenté, ce qui suggère que le marché du logement pourrait être en train de se redresser après avoir été mis à mal par les hausses de taux d'intérêt de la Fed.

Le marché du logement a été le plus touché par la campagne de resserrement de la politique monétaire de la Fed, la plus rapide depuis les années 1980, mais les données récentes suggèrent que le pire est peut-être passé.

"Les chiffres ont fortement augmenté aujourd'hui, et je pense que le marché tient peut-être davantage compte de l'avertissement lancé par le FOMC ce mois-ci, selon lequel les taux d'intérêt devront probablement être relevés davantage", a déclaré Stuart Cole, économiste macroéconomique en chef chez Equiti Capital.

L'euro a glissé de

0.03

% à 1,0918

1.0918

contre le billet vert, après être monté jusqu'à

1.0946

plus tôt dans la session. Le dollar s'est établi à

0.44

contre le yen japonais.

Par rapport à un panier de six devises principales, le dollar était en hausse de

0.06

% sur la journée.

Les traders seront attentifs au témoignage semestriel de M. Powell sur la politique monétaire devant la commission des affaires financières de la Chambre des représentants des États-Unis, mercredi.

"Si M. Powell reste inflexible sur le fait que la banque centrale n'a pas fini d'augmenter les taux d'intérêt pour écraser l'inflation, cela pourrait aider le dollar à se stabiliser après les fortes baisses que nous avons vues la semaine dernière", a déclaré Joe Manimbo, analyste principal de marché chez Convera.

Le dollar australien était à

0.93

% plus bas à

0.6786

après que les minutes de la dernière réunion de la Banque de réserve d'Australie aient montré que la décision de la RBA d'augmenter les taux d'intérêt en juin était "finement équilibrée".

"Les minutes ont jeté un doute sur la perspective de taux plus élevés à l'avenir, ce qui a pesé sur le dollar australien", a déclaré M. Manimbo.

Le yuan a glissé vers un plus bas de sept mois mardi après que la Chine a abaissé ses taux préférentiels à un an et à cinq ans de 10 points de base. Il s'agit du premier assouplissement de ce type en 10 mois, les autorités cherchant à soutenir une reprise économique qui ralentit.

La décision a fait baisser le yuan, le yuan onshore terminant la session domestique à 7,1744 pour un dollar, la clôture la plus faible depuis le 28 novembre.

Le yuan offshore était en baisse de 0,2% à

7.1827

"Les autorités chinoises s'inquiètent de la faiblesse de la croissance, mais craignent de regonfler la bulle immobilière, de sorte que les attentes d'une stimulation importante du secteur immobilier pourraient ne pas être satisfaites", a déclaré Chris Turner, responsable mondial des marchés chez ING.

"Le marché s'oriente vers l'idée que les mesures de relance budgétaire pourraient être tièdes et c'est l'une des raisons pour lesquelles le renminbi reste souple.

Ailleurs, la couronne suédoise a chuté de 0,8 % pour atteindre un niveau record face à l'euro, à 11,817 pour un euro, les inquiétudes concernant le secteur de l'immobilier ayant pesé sur la monnaie.

La livre sterling a chuté de

0.23

% à 1,27605

1.27605

avant les données sur l'inflation britannique mercredi et la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt jeudi.