Le dollar a continué à perdre du terrain face au yen et à l'euro lundi, après l'échec surprise des négociations sur le plafond de la dette américaine et après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a indiqué qu'il préférait ralentir les hausses de taux.

Le billet vert a glissé de 0,15 % à 137,715 yens au début de la semaine, après avoir interrompu une série de six jours de gains vendredi et s'être éloigné d'un pic de six mois.

L'euro a augmenté de 0,14 % à 1,0822 $, prolongeant la progression de vendredi, lorsqu'il a rebondi sur un plus bas de sept semaines.

Les investisseurs attendent maintenant une réunion clé entre le président américain Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy pour discuter du plafond de la dette lundi.

Les négociations entre les deux parties ont été brusquement interrompues vendredi, les négociateurs républicains quittant la réunion. Bien que les discussions aient finalement repris, aucune des deux parties n'a fait état de progrès, ce qui a entraîné une baisse du dollar.

De nombreux analystes des devises estiment qu'il faut s'attendre à des manœuvres de déstabilisation à l'approche de la "date X", début juin, date à laquelle le Trésor devrait se retrouver à court d'argent.

"N'avons-nous pas déjà vu ce film ? Rodrigo Catril, stratège de la National Australia Bank, a déclaré dans une note à ses clients, tandis que Sean Callow, stratège de Westpac, a parlé d'un "hoquet".

"Les grandes lignes d'un accord sont toujours en vue", a déclaré M. Callow.

Au lieu de cela, le dollar est plus susceptible d'être entraîné par les perspectives de la Fed, et "la préférence de Powell pour une pause en juin devrait l'emporter sur toute note hawkish des présidents des Fed régionales, laissant DXY comme une vente sur les reprises", a ajouté Callow, se référant à l'indice du dollar américain.

M. Powell a déclaré lors d'une conférence de la banque centrale à Washington vendredi que le resserrement des conditions de crédit signifiait que "notre taux directeur n'aurait peut-être pas besoin d'augmenter autant qu'il l'aurait fait autrement pour atteindre nos objectifs", bien qu'il ait réitéré que les décisions seraient prises "réunion par réunion".

Les opérateurs du marché monétaire ont ramené à 9 % les paris sur une hausse le 14 juin.

L'indice du dollar Index, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six grands pairs, a reculé de 0,04% à 103,00, après avoir atteint 103,63 la semaine dernière pour la première fois depuis le 20 mars.

M. Callow de Westpac prévoit que l'indice pourrait baisser vers 101 dans les jours ou les semaines à venir, "notamment en raison de la détermination actuelle de la BCE en matière d'inflation."

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré vendredi que les autorités devaient "s'atteler" à des "taux d'intérêt durablement élevés" afin d'atteindre l'objectif d'inflation de la BCE.

Ailleurs, la livre sterling a gagné 0,14 % à 1,2464 $, poursuivant son redressement après le creux de trois semaines de la semaine dernière.

Le dollar australien a augmenté de 0,06% à 0,6655 $, tandis que le dollar néo-zélandais a progressé de 0,13% à 0,62835 $.

Le yuan chinois a peu changé dans les échanges offshore à 7,0334, après le rebond de vendredi à partir d'un plus bas de près de six mois de 7,0750 pour un dollar, soutenu par les commentaires de la banque centrale qui a déclaré qu'elle limiterait les fluctuations importantes du taux de change.