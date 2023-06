Le dollar a vacillé mercredi alors que les chances d'une hausse des taux la semaine prochaine par la Réserve fédérale s'amenuisent, tandis que le dollar canadien a atteint son plus haut niveau en un mois, les traders ayant augmenté leurs paris sur une hausse des taux dans le pays, et que la livre turque a atteint des records à la baisse.

Le dollar australien a atteint son plus haut niveau en trois semaines après la décision de la Banque de réserve d'Australie de relever ses taux à leur plus haut niveau en 11 ans mardi, et le gouverneur Philip Lowe a indiqué que d'autres hausses de taux étaient prévues, malgré le risque accru d'un ralentissement économique.

La devise était en hausse de 0,1 % à 0,6677 $, après avoir atteint un pic de 0,669 $, son plus haut niveau depuis le 16 mai.

Cependant, étant donné que la Fed est plus susceptible de laisser les taux inchangés, plutôt que de les réduire en temps utile, le dollar américain est susceptible de bénéficier d'un avantage naturel sur les autres devises pour le moment, a déclaré Jane Foley, stratège en chef de Rabobank.

"Au cours du mois dernier, nous avons vu le marché évaluer lentement les risques d'une réduction des taux d'intérêt en 2023. Et c'est certainement notre point de vue - nous ne pensons pas qu'ils réduiront leurs taux avant 2024", a-t-elle déclaré.

"L'inflation persiste et résiste aux États-Unis, mais aussi dans la plupart des pays du G10, ce qui signifie que les banques centrales devraient être prudentes", a ajouté Mme Foley.

Le Dollar Index a gagné près de 3 % le mois dernier, en partie grâce à l'anticipation que la Fed, qui se réunit la semaine prochaine, laissera les taux plus élevés plus longtemps.

Néanmoins, les opérateurs estiment qu'il y a plus de chances que la Banque du Canada relève à nouveau les taux d'intérêt canadiens plus tard dans la journée de mercredi. Le dollar américain s'est échangé autour de son plus bas niveau en un mois contre son homologue canadien, à environ 1,3409 dollar canadien.

La Banque du Canada a été la première grande banque centrale mondiale à interrompre sa campagne de relèvement des taux en janvier.

"Le tableau est quelque peu mitigé en ce moment et certaines des banques centrales qui ont précédemment fait une pause - il semble que ce ne soit pas vraiment une pause, mais plutôt un saut, et c'est peut-être ce que nous obtenons avec la Fed également", a déclaré Moh Siong Sim, un stratège en devises à la Bank of Singapore.

"Il y a l'idée que les banques centrales des marchés développés devront peut-être en faire un peu plus (pour augmenter les taux).

Par rapport au dollar, la livre sterling est restée stable à 1,242 dollar, tandis que le yen japonais a augmenté de 0,1 % à 139,47.

L'euro est resté stable à 1,0688 $ après qu'une enquête de la Banque centrale européenne ait montré que les consommateurs de la zone euro avaient revu à la baisse leurs attentes en matière d'inflation.

LES DONNÉES CHINOISES SONT DÉCEVANTES

Le yuan a peu réagi aux données indiquant que les exportations chinoises se sont contractées beaucoup plus rapidement que prévu en mai et que les importations ont baissé, bien qu'à un rythme plus lent, les fabricants ayant du mal à trouver de la demande à l'étranger et la consommation intérieure restant atone.

Le yuan offshore est resté stable par rapport au dollar à 7,1341. La monnaie a connu une hausse à la fin de l'année dernière après que le gouvernement a démantelé sa politique stricte COVID-19 qui avait supprimé l'activité économique normale.

Mais le rebond attendu après la pandémie s'est rapidement essoufflé en Chine, suscitant des inquiétudes quant aux risques pour l'économie mondiale lorsque l'un de ses principaux moteurs montre des signes d'essoufflement. Le yuan est aujourd'hui à son plus bas niveau depuis six mois.

Ailleurs, la livre turque a chuté de 7,6 % pour atteindre un niveau record de 23,16 pour un dollar américain.

Dans les cryptomonnaies, le bitcoin a chuté de 1,5 % à 26 815 $ après avoir bondi de près de 6 % mardi.

La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a poursuivi Coinbase mardi, accusant la plus grande plateforme américaine de cryptomonnaies d'opérer illégalement parce qu'elle n'a pas réussi à s'enregistrer en tant qu'échange, un jour après avoir poursuivi Binance, le plus grand échange de cryptomonnaies au monde, et Changpeng Zhao, son directeur général.

Le jeton BNB de Binance s'est dirigé vers une baisse de 9% sur une semaine, en baisse de 0,7% sur la journée.