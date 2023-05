Le dollar s'est maintenu à un plus haut de deux mois par rapport à ses principaux homologues vendredi et se dirigeait vers un troisième gain hebdomadaire en raison des attentes selon lesquelles les taux d'intérêt américains pourraient rester élevés plus longtemps qu'initialement prévu.

Les inquiétudes concernant les négociations sur le plafond de la dette entre le président américain Joe Biden et le républicain Kevin McCarthy ont également continué à assombrir le sentiment du marché, à une semaine de la date dite "X" du 1er juin, date à laquelle le gouvernement serait incapable de faire face à ses obligations.

Le billet vert était en hausse au début des échanges en Asie et se situait à 139,82 yens, après avoir atteint 140,23 yens lors de la session précédente, son plus haut niveau depuis novembre.

L'indice du Dollar Index a baissé de 0,05% à 104,18, juste à côté du plus haut de deux mois atteint jeudi à 104,31.

L'indice est en hausse de 1 % pour la semaine, en route vers un troisième gain hebdomadaire, alors que les traders augmentent leurs attentes quant à la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis.

"Les mouvements récents des devises ont été principalement motivés par une forte réévaluation de la politique du FOMC", a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia (CBA).

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés monétaires évaluent désormais à environ 52 % les chances que la Réserve fédérale procède à une nouvelle hausse des taux de 25 points de base lors de sa réunion du mois prochain, contre 36 % il y a une semaine.

Les prévisions selon lesquelles la Fed commencera à réduire ses taux cette année ont également été revues à la baisse.

Les données publiées jeudi ont montré que le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté modérément la semaine dernière pour atteindre 229 000, ce qui est inférieur aux attentes.

La livre sterling et l'euro ont lutté contre un dollar plus fort, la livre sterling ayant augmenté de 0,04 % à 1,2326 $, bien qu'elle se dirige toujours vers une perte hebdomadaire d'environ 1 %.

L'euro a peu varié à 1,0724 $, s'approchant d'un plus bas de deux mois atteint lors de la session précédente.

La monnaie unique a également été affaiblie par la confirmation que la plus grande économie de l'Europe, l'Allemagne, est entrée en récession au début de 2023.

IMPASSE SUR LE PLAFOND DE LA DETTE, LA REPRISE CHINOISE S'ENLISE

Le dollar américain a également été soutenu par la nervosité persistante des négociations sur le plafond de la dette.

Jeudi, le président Biden et le président de la Chambre des représentants McCarthy semblaient se rapprocher d'un accord qui, selon un responsable américain, relèverait le plafond de la dette pour deux ans tout en limitant les dépenses sur la plupart des postes autres que l'armée et les anciens combattants.

"Bien que la probabilité d'un défaut technique soit très faible, elle semble matériellement plus élevée que lors des précédents affrontements sur le plafond de la dette en raison du paysage politique actuel", a déclaré Jake Jolly, responsable de l'analyse des investissements chez BNY Mellon Investment Management.

"Le fait que la politique de la corde raide se poursuive jusqu'au bout ajoute à l'incertitude à court terme.

Le dollar australien a chuté à son plus bas niveau depuis plus de six mois, soit 0,6490 dollar, sous la pression de la reprise économique chinoise qui s'essouffle après la crise du COVID.

"Les données à court terme pour la Chine resteront assez faibles et continueront à indiquer une reprise molle de la consommation", a déclaré M. Kong de la CBA. "Cela pèsera encore sur l'Aussie.

Le dollar australien est souvent utilisé comme substitut liquide du yuan chinois.

Le kiwi a augmenté de 0,11 % à 0,6068 $, bien qu'il se soit dirigé vers une perte hebdomadaire de plus de 3 %, la plus importante depuis septembre, après que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande ait stupéfié les marchés en début de semaine en signalant qu'elle avait fini de resserrer sa politique monétaire.

La banque centrale a augmenté ses taux de 25 points de base lors de la réunion de politique monétaire pour atteindre le taux le plus élevé depuis plus de 14 ans, à savoir 5,5 %.