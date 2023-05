Toute décision de la Réserve fédérale de maintenir son taux d'intérêt de référence au jour le jour lors d'une prochaine réunion ne doit pas être considérée comme signifiant que la banque centrale américaine a fini de resserrer sa politique monétaire, a déclaré mercredi le gouverneur de la Fed et candidat à la vice-présidence, Philip Jefferson.

Dans des remarques qui penchent vers ce que certains ont appelé une "pause hawkish", avec des taux maintenus mais la porte ouverte à de nouvelles augmentations, M. Jefferson a déclaré que "l'absence de hausse des taux lors d'une prochaine réunion permettrait au Comité (fédéral de l'open market) de voir plus de données avant de prendre des décisions sur l'ampleur d'un raffermissement supplémentaire de la politique monétaire".

"Une décision de maintenir notre taux directeur constant lors d'une prochaine réunion ne devrait pas être interprétée comme signifiant que nous avons atteint le taux maximum pour ce cycle", a déclaré M. Jefferson dans des remarques préparées pour être présentées lors d'une conférence financière à Washington.

M. Jefferson n'a pas mentionné la réunion des 13 et 14 juin, mais les marchés ont été pris dans un mouvement de balancier pour déterminer si la Fed allait effectivement mettre en pause son cycle de hausse - ne serait-ce que temporairement - ou si elle allait augmenter ses taux après une série de données économiques plus fortes que prévu.

La principale mesure de l'inflation de la Fed s'est accélérée en avril et reste plus de deux fois supérieure à l'objectif de 2 % de la banque centrale, et de nouvelles données sur le marché de l'emploi ont montré mercredi une augmentation des postes à pourvoir.

M. Jefferson a reconnu que l'inflation restait "trop élevée" et que "selon certaines mesures, les progrès ont décéléré récemment".

Mais il a également déclaré qu'il s'attendait à ce que l'économie reste atone pendant le reste de l'année, car les ménages dépensent les économies accumulées pendant la pandémie de COVID-19 et le crédit se raréfie et devient plus cher.

Le degré de restriction des emprunts par les prêteurs après une série de faillites bancaires très médiatisées reste incertain, a-t-il déclaré, tandis que les entreprises pourraient commencer à éprouver des difficultés à rembourser leurs prêts à mesure que l'économie ralentit.

"Je m'attends à ce que les dépenses et la croissance économique restent assez lentes pendant le reste de l'année 2023", a déclaré M. Jefferson. Bien qu'il ne s'attende pas à une récession, il a noté qu'il y a des raisons d'être prudent après 15 mois au cours desquels le taux directeur a été relevé de 5 points de pourcentage.

"L'histoire montre que la politique monétaire fonctionne avec des décalages longs et variables, et qu'une année n'est pas une période assez longue pour que la demande en ressente pleinement l'effet", a-t-il déclaré.