La Réserve fédérale est "sur la bonne voie" pour faire ce qui est nécessaire afin de remplir les deux mandats que le Congrès lui a confiés, a déclaré vendredi le gouverneur de la Fed, Philip Jefferson : faire baisser l'inflation et permettre aux Américains qui veulent un emploi d'en trouver un.

La Fed a relevé son taux d'intérêt de référence de cinq points de pourcentage au cours des 14 derniers mois. L'inflation, selon la mesure préférée de la Fed, est passée de 7 % l'été dernier à 4,2 %, et le taux de chômage est tombé à 3,4 %, soit le taux le plus bas depuis 1969.

"L'inflation est-elle encore trop élevée ? Oui", a déclaré M. Jefferson dans les remarques qu'il a préparées en vue d'une conférence sur la politique monétaire à la Hoover Institution. "La désinflation actuelle a-t-elle été inégale et plus lente que ce que chacun d'entre nous souhaiterait ? Oui. Mais selon moi, nous faisons ce qui est nécessaire ou attendu de nous.

Et c'est là, a-t-il dit, la définition du dictionnaire pour dire que nous sommes "sur la bonne voie".

Plus tôt dans la journée, M. Jefferson a été nommé par le président américain Joe Biden au poste de vice-président de la Fed, un rôle clé dans l'élaboration de la politique monétaire américaine. M. Jefferson, qui a rejoint la Fed en mai dernier, a voté en faveur de toutes les hausses de taux depuis lors, y compris celle de ce mois-ci, qui a été portée à une fourchette de 5 % à 5,25 %.

Après cette décision, le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué que la Fed pourrait suspendre d'autres hausses de taux pendant qu'elle évalue les données entrantes et l'effet des récentes tensions dans le secteur bancaire sur les conditions de crédit.

Dans ses remarques préparées vendredi, M. Jefferson n'a pas signalé de désaccord avec cette stratégie.

Il a déclaré qu'il s'attendait à ce que les dépenses de consommation, qui ont été très fortes au dernier trimestre, ralentissent et que les conditions de crédit se resserrent. Même s'il estime que le choc supplémentaire sur le crédit dû à la série de faillites de banques régionales depuis mars sera probablement faible, il est "trop tôt pour le dire" et l'impact négatif pourrait être plus important qu'il ne l'anticipe.

En attendant, a-t-il ajouté, "la politique monétaire affecte l'économie et l'inflation avec des décalages longs et variés, et les effets complets de notre resserrement rapide sont encore probablement devant nous".

Les remarques de M. Jefferson vendredi constituaient une défense des efforts de la banque centrale pour réduire l'inflation devant un public composé de certains des critiques les plus virulents de la Fed, dont le professeur John Taylor de l'université de Stanford, auteur d'une règle de politique monétaire éponyme très influente, qui estime que le taux directeur de la Fed devrait être encore plus élevé, à savoir 6 %.

Les organisateurs de la conférence, dont fait partie M. Taylor, ont intitulé l'édition de l'année dernière "Comment la politique monétaire a pris du retard" et celle de cette année "Comment revenir sur la bonne voie".

"Nous sommes en train d'équilibrer les directives du double mandat qui nous a été confié par le Congrès américain", a déclaré M. Jefferson, une tâche difficile dans le monde post-pandémique incertain des surprises économiques, y compris l'inflation qui a été plus persistante que prévu, et un marché du travail qui est resté fort. "C'est en ce sens que je pense que nous sommes sur la bonne voie".