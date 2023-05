Les offres d'emploi aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue en avril et les données du mois précédent ont été révisées à la hausse, ce qui témoigne de la vigueur persistante du marché de l'emploi qui pourrait contraindre la Réserve fédérale à relever à nouveau ses taux d'intérêt en juin.

Le rapport JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey), publié mercredi par le département du travail, a également montré que les licenciements ont diminué de manière significative le mois dernier. Il y avait 1,8 offre d'emploi pour chaque chômeur en avril, contre 1,7 en mars, et bien au-delà de la fourchette de 1,0 à 1,2 qui est considérée comme compatible avec un marché de l'emploi qui ne génère pas trop d'inflation.

Le rapport s'ajoute aux données du mois, notamment les dépenses de consommation, pour suggérer que l'économie a repris de la vitesse au début du deuxième trimestre.

La demande est restée solide malgré les 500 points de base d'augmentation des taux d'intérêt de la Fed depuis mars 2022, lorsque la banque centrale américaine s'est lancée dans sa campagne de resserrement de la politique monétaire la plus rapide depuis les années 1980 afin de maîtriser l'inflation. Le flux de données solides a réduit les attentes selon lesquelles la Fed pourrait suspendre de nouvelles augmentations de taux le mois prochain.

"Ce n'est pas ce que la Fed espérait voir", a déclaré Priscilla Thiagamoorthy, économiste principal chez BMO Capital Markets à Toronto.

Les offres d'emploi, une mesure de la demande de main-d'œuvre, ont augmenté de 358 000 pour atteindre 10,1 millions le dernier jour d'avril. Les données du mois de mars ont été révisées à la hausse et font état de 9,75 millions d'ouvertures d'emplois au lieu des 9,59 millions précédemment annoncés. Les données d'avril ont mis fin à trois baisses mensuelles consécutives des offres d'emploi. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 9,375 millions d'offres d'emploi.

L'augmentation des offres d'emploi a été tirée par le commerce de détail, qui a enregistré 209 000 ouvertures supplémentaires. Le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale a enregistré 185 000 offres d'emploi supplémentaires, tandis que le secteur des transports, de l'entreposage et des services d'utilité publique a enregistré un bond de 154 000 offres d'emploi. Des augmentations notables ont également été signalées dans la construction ainsi que dans les secteurs de la finance et de l'assurance.

En revanche, les offres d'emploi ont diminué dans le secteur de la fabrication de biens durables, où la demande de biens s'est ralentie en raison de l'augmentation des taux d'intérêt qui renchérit le coût du crédit. Les dépenses se réorientent également vers les services.

Les offres d'emploi ont augmenté dans l'Ouest et le Midwest. Elles ont augmenté modérément dans le Sud, mais ont chuté dans le Nord-Est.

Les entreprises de 1 à 9 salariés et celles de 250 à 999 salariés sont à l'origine de la hausse des offres d'emploi du mois dernier. Les entreprises de 10 à 49 salariés ont enregistré une forte baisse.

Le taux d'offres d'emploi est passé de 5,9 % en mars à 6,1 %.

Les actions ont baissé à Wall street. Le dollar s'est apprécié par rapport à un panier de devises. Les prix des bons du Trésor américain ont augmenté.

MOINS DE DÉMISSIONS

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés financiers estimaient à environ 70 % les chances que la Fed relève son taux directeur de 25 points de base supplémentaires lors de sa réunion des 13 et 14 juin. Le compte rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed des 2 et 3 mai, publié la semaine dernière, a montré que les décideurs politiques étaient "généralement d'accord" sur le fait que la nécessité de nouvelles hausses de taux "était devenue moins certaine".

Certains économistes doutent toutefois que le rapport JOLTS propose une lecture claire du marché du travail.

Selon Ronnie Walker, économiste chez Goldman Sachs, un faible taux de réponse à l'enquête, qui a réduit la taille de l'échantillon, pourrait renforcer les données du JOLTS, en notant que certaines mesures alternatives des offres d'emploi de LinkUp et ZipRecruiter ont fortement diminué au cours de l'année écoulée.

Toutefois, M. Walker a également reconnu que certaines mesures alternatives des offres d'emploi pourraient être biaisées à la baisse, car leur échantillon pourrait être biaisé en faveur des entreprises qui sont plus susceptibles d'avoir une présence en ligne et qui ont fortement réduit les offres d'emploi.

Par conséquent, nous pensons que le "véritable" niveau des offres d'emploi se situe quelque part au milieu de la fourchette suggérée par le rapport JOLTS et les mesures alternatives des offres d'emploi", a déclaré M. Walker.

Le rapport JOLTS indique que les licenciements ont diminué de 264 000 pour atteindre 1,6 million, ce qui est cohérent avec les niveaux très bas des données relatives aux demandes hebdomadaires d'allocations de chômage. Les licenciements ont diminué de 113 000 dans le secteur de la construction, un autre secteur plus durement touché par les hausses de taux agressives de la Fed.

Des baisses notables ont également été enregistrées dans les secteurs de l'information, des loisirs et de l'hôtellerie, ainsi que des soins de santé et de l'assistance sociale.

Malgré la forte demande de main-d'œuvre, les travailleurs sont de moins en moins confiants, ce qui se traduit par une diminution des démissions. Le taux de démission, considéré comme une mesure de la confiance dans le marché du travail, est passé de 2,5 % en mars à 2,4 %.

Cette évolution concorde avec une enquête du Conference Board publiée mardi, selon laquelle la proportion de personnes considérant les emplois comme "abondants" a baissé en mai pour atteindre son niveau le plus bas depuis avril 2021.

Les démissions ont diminué dans les secteurs des services professionnels et des services aux entreprises, des soins de santé et de l'assistance sociale, ainsi que dans la fabrication de biens durables. Elles ont baissé dans le nord-est et le sud. Des augmentations modestes ont été enregistrées dans l'Ouest et le Midwest.

"Cela suggère que le marché du travail se relâche, malgré l'augmentation signalée des ouvertures d'emploi, et que les travailleurs s'abritent de plus en plus dans leur emploi à mesure que de meilleures alternatives deviennent moins disponibles", a déclaré Julia Pollak, économiste en chef chez ZipRecruiter.