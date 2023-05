Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Une série de rapports sur les indices des directeurs d'achat dans la région Asie-Pacifique proposera une orientation aux marchés locaux jeudi, les investisseurs étant susceptibles d'être d'humeur prudente après les mouvements des marchés mondiaux de mercredi.

Si les données PMI de jeudi en provenance du Japon, de l'Australie, de l'Inde, de la Corée du Sud et d'autres pays sont aussi sombres que les chiffres PMI officiels de la Chine mercredi, les marchés devraient connaître un début de mois torride.

Les données officielles ont montré que l'activité des usines en Chine s'est contractée plus rapidement que prévu en mai, à son rythme le plus rapide depuis cinq mois, tandis que l'activité du secteur des services s'est développée au rythme le plus lent depuis quatre mois.

Le rapport Caixin sur l'indice PMI manufacturier de jeudi devrait également montrer que l'activité manufacturière s'est contractée en mai, mais au même rythme qu'en avril. À moins d'une énorme surprise, l'économie chinoise semble s'essouffler et la pression sur les actifs locaux s'accroît.

Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis six mois face au yuan mercredi, les spéculations s'intensifiant sur le fait que les Chinois se joignent aux investisseurs étrangers pour retirer leur argent des marchés chinois.

D'autres marchés asiatiques commencent également le nouveau mois sur la défensive - l'indice MSCI Asia ex-Japan a chuté de 1,2 % mercredi, enregistrant sa plus forte perte quotidienne depuis plus d'un mois, tandis que la chute de 1,4 % du Nikkei japonais a été la plus forte depuis près de deux mois.

De retour en Chine, Elon Musk, le patron de Tesla et de Twitter, poursuit sa visite et devrait se rendre à l'usine Tesla de Shanghai pour rencontrer le personnel, selon des sources.

Entre-temps, la faiblesse économique de la Chine pèse sur les prix du pétrole. Fait remarquable, le pétrole brut Brent est aujourd'hui plus de 40 % moins cher qu'il y a un an, ce qui accentue la pression à la baisse sur l'inflation mondiale.

Les chiffres de cette semaine montrent que les pressions inflationnistes de la zone euro s'atténuent, mais cette "bonne nouvelle" peine à soutenir l'appétit pour le risque - tant que l'accord sur le plafond de la dette américaine n'aura pas été approuvé par les deux chambres du Congrès, la nervosité persistera, tandis que les inquiétudes concernant l'impact économique de la campagne de relèvement des taux de la Fed ne sont jamais très loin de la surface.

Les remarques pessimistes du gouverneur de la Fed, Philip Jefferson, et du président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, mercredi, ont contribué à réduire les rendements obligataires américains et les attentes implicites en matière de taux d'intérêt. Mais c'est le rapport sur l'emploi de mai, vendredi, qui sera déterminant pour savoir si la Fed relèvera ou non les taux de 25 points de base supplémentaires, comme le prévoient la plupart des opérateurs.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Données PMI - Chine, Japon, Australie, Inde (mai)

- Commerce de la Corée du Sud (mai, préliminaire)

- Inflation dans la zone euro (mai, estimation rapide)