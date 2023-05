Le peso mexicain a atteint lundi sa valeur la plus élevée par rapport au dollar américain depuis sept ans, après près de deux ans de hausses des taux d'intérêt visant à juguler l'inflation qui a fait baisser les prix à la consommation.

Certains analystes considèrent toutefois que les derniers gains du peso ne sont que le revers de la médaille de l'affaiblissement du billet vert.

Le peso a gagné 0,95 % lundi pour s'échanger à 17,42 pesos pour un dollar, son niveau le plus élevé depuis mai 2016.

Au cours des dernières années, la monnaie mexicaine a oscillé autour de 20 pesos pour un dollar, mais au cours de l'année écoulée, elle s'est distinguée comme étant la monnaie qui a gagné le plus face au dollar américain, soit une hausse de près de 11 %.

Le président Andres Manuel Lopez Obrador ne cesse de vanter la force du peso comme la preuve de politiques macroéconomiques saines, en particulier de l'austérité budgétaire de son administration et de son engagement à ne pas contracter de nouvelles dettes.

Mais Luis Gonzali, gestionnaire de portefeuille chez Franklin Templeton, a cité d'autres facteurs à l'origine de la dernière flambée du peso, notamment la baisse de la valeur du billet vert, plus récemment en raison des craintes d'un défaut de paiement potentiel si les parlementaires américains ne relèvent pas la limite de la dette du pays afin de couvrir les dépenses déjà approuvées.

"Une grande partie de la force du peso est due à la faiblesse du dollar", a-t-il déclaré, ajoutant que l'économie mexicaine bénéficie également des flux croissants d'investissements fixes dans le pays.

Mais M. Gonzali, basé à Mexico, a également reconnu que les finances du Mexique étaient plus saines que celles d'autres marchés émergents où les devises n'ont pas bénéficié autant que le peso, en partie à cause de dépenses publiques plus importantes, d'une dette plus élevée ou de politiques monétaires plus souples.

"Le Mexique a montré qu'il était la personne la moins laide de la fête", a plaisanté M. Gonzali, ce qui l'a aidé à attirer plus de partenaires de danse.

Jeudi, la Banque du Mexique devrait maintenir son taux d'intérêt de référence à 11,25 %, mettant fin à un cycle de hausses qui a débuté en juin 2021, selon un sondage d'analystes réalisé par Reuters. (Reportage de Noe Torres ; Reportage complémentaire de Stefanie Eschenbacher ; Rédaction de David Alire Garcia ; Édition de Stephen Coates)