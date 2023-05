Naomi Rovnick fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

L'appétit pour le risque s'est accru sur les marchés mondiaux grâce à l'optimisme suscité par le fait que les démocrates et les républicains américains se rapprochent d'un accord pour relever le plafond de la dette et éviter un défaut de paiement catastrophique sur le plan économique.

Les actions européennes et asiatiques ont augmenté jeudi, le Dollar Index s'est maintenu près d'un pic de sept semaines face à un panier de devises majeures et les contrats à terme sur les actions de Wall street laissent présager une ouverture stable après que l'indice S&P 500 ait gagné environ 1,2 % mercredi.

Mais si un sursis concernant le plafond de la dette pourrait stimuler les marchés dans les jours à venir, la toile de fond d'une économie mondiale morose reste inchangée, avec ses deux moteurs, la Chine et les États-Unis, qui s'essoufflent.

Une dose de croissance de la part de la Chine favoriserait l'appétit pour le risque à long terme, mais les prévisions selon lesquelles la deuxième économie mondiale sortirait du carcan des restrictions du COVID-19 s'avèrent fausses.

Le renminbi chinois a franchi la barre des 7 pour un dollar, en baisse de 1,4 % cette année, à la suite de rapports décevants sur la production industrielle et les ventes au détail et d'un ralentissement de la hausse des prix de l'immobilier, et ce en dépit des politiques de relance de l'immobilier et de la libération d'une demande refoulée.

L'indice de surprise économique de Citi pour la Chine est à son plus bas niveau depuis janvier, signe supplémentaire de l'affaiblissement des perspectives de croissance.

Entre-temps, les bénéfices des entreprises américaines brossent un tableau sombre de la prudence des consommateurs, l'effet retardé des hausses de taux d'intérêt se heurtant à une inflation supérieure à l'objectif fixé.

Mercredi, le détaillant à grande surface Target a annoncé un deuxième trimestre morose, les clients renonçant à acheter des produits électroniques non essentiels et des articles ménagers en raison des prix élevés, un jour après que Home Depot a réduit ses estimations de ventes annuelles.

Walmart, qui pourrait être sur une base plus solide en raison de sa concentration sur les produits de base à bas prix, publiera sa propre mise à jour plus tard dans la journée.

Le S&P 500 se négocie à un taux élevé de 18 fois les bénéfices prévus, soutenu par les méga-stocks technologiques qui dominent l'indice. La capitalisation boursière d'Apple dépasse celle de l'indice Russell 2000 des petites capitalisations, et le Nasdaq 100, à forte composante technologique, a progressé de 24 % cette année.

La technologie a connu un essor fulgurant à la suite des prévisions de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine à partir de juillet, ce qui a renforcé l'appétit pour les entreprises de croissance sensibles aux taux d'intérêt, dont les valorisations sont flattées lorsque l'argent devient moins cher. La poursuite de la surperformance dépend de la justesse des marchés quant à la volonté de la Fed d'abaisser les taux d'intérêt à partir de juillet.

Cette semaine, une pléthore d'intervenants de la Fed ont toutefois plaidé en faveur du maintien d'une politique monétaire stricte tant que l'inflation reste élevée.

Développements qui pourraient affecter les marchés jeudi :

* Événements économiques : Demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis, ventes de logements existants aux États-Unis, indice des affaires de la Fed de Philadelphie.

* Interventions des banques centrales : Le gouverneur de la Fed, Philip Jefferson, le vice-président de la Fed chargé de la supervision, Michael Barr.

* Bénéfices : Walmart, Alibaba, Applied Materials.