Le prix de l'or s'est maintenu dans une fourchette étroite mardi, proche de son plus bas niveau depuis deux mois, l'optimisme quant à un accord sur le plafond de la dette américaine et la réduction des paris sur une pause dans la politique de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en juin ayant réduit l'attrait du métal.

L'or au comptant était stable à 1 945,19 dollars l'once à 0253 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont été faibles à 1 944,10 $.

Le président américain Joe Biden a déclaré lundi qu'il se sentait bien quant aux perspectives d'adoption par le Congrès de l'accord sur le plafond de la dette qu'il a conclu avec le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy.

Les événements à forte volatilité tels que la crise bancaire régionale américaine et la question de savoir si un accord sera conclu sur le relèvement du plafond de la dette américaine sont maintenant passés, "réduisant l'intérêt des marchés pour l'or car les investisseurs recherchent de l'alpha", a déclaré Michael Langford, directeur chez AirGuide, société de conseil aux entreprises.

D'autre part, les responsables de la Fed ont, ces derniers jours, augmenté la pression sur les taux d'intérêt, ce qui a, dans une certaine mesure, compensé les flux de valeurs refuges liés à la situation du plafond de la dette américaine, car des taux d'intérêt plus élevés émoussent l'attrait des lingots à rendement nul.

Après avoir traversé la crise financière de 2008, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, s'inquiète des risques systémiques. Mais aujourd'hui, en tant que responsable de la politique monétaire américaine, il s'inquiète encore plus de l'inflation.

"Si, plus tard dans l'année, il adopte une approche plus dovish, cela signifie qu'un certain niveau d'assouplissement des taux d'intérêt pourrait se produire, ce qui sera perçu comme une hausse pour les actions et réduira également le désir des investisseurs de détenir de l'or par rapport à d'autres classes d'actifs plus risquées", a fait remarquer M. Langford.

Les marchés évaluent actuellement à 42,7 % la probabilité que la Fed maintienne ses taux en juin.

L'argent au comptant a baissé de 0,2 % à 23,15 dollars l'once, tandis que le platine a augmenté de 0,8 % à 1 032,54 dollars et que le palladium a gagné près de 2 % à 1 443,12 dollars.