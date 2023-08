Le prix de l'or a lutté pour la traction mercredi, les investisseurs restant sur la touche avant les données clés de l'inflation américaine qui pourraient fournir plus d'indices sur la position de la Réserve Fédérale sur la politique monétaire.

L'or au comptant était stable à 1 924,39 $ l'once à 09:46 a.m. EDT (1346 GMT), après avoir chuté à son plus bas niveau depuis le 10 juillet plus tôt dans la session.

Les contrats à terme sur l'or américain ont été peu modifiés à 1 958,50 $ l'once.

"L'IPC de demain sera un point pivot pour la politique de la Fed... C'est une sorte de mode d'attente et d'observation maintenant", a déclaré Daniel Pavilonis, stratège principal du marché chez RJO Futures.

"L'or a également été une sorte de couverture contre l'inflation, mais il mène une bataille difficile avec un rendement à 10 ans. L'or sera probablement en difficulté si l'inflation est toujours présente et si la Fed cherche à augmenter les taux trop rapidement", a ajouté M. Pavilonis.

Les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain, attendues jeudi, devraient montrer que l'inflation s'est légèrement accélérée en juillet pour atteindre un taux annuel de 3,3 %.

La plupart des traders ne s'attendent à aucun changement de la part de la Fed lors de sa réunion de septembre. Il n'y a que 13,5 % de chances qu'une hausse d'un quart de point se produise, selon l'outil FedWatch du CME.

"Pour une reprise durable (de l'or), nous pensons que le marché aura besoin d'une plus grande certitude sur les réductions des taux américains en 2024", a déclaré Baden Moore, responsable de la stratégie sur le carbone et les matières premières à la National Australia Bank.

La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement et pèse sur le dollar.

Offrant un peu de répit à l'or, le dollar a baissé de 0,1 % par rapport à ses rivaux après que les données montrant que l'économie chinoise a sombré dans la déflation le mois dernier ont ravivé les espoirs de nouvelles mesures de relance.

Ailleurs, l'argent au comptant a baissé de 0,2% à 22,72 dollars l'once et le platine a glissé de 0,9% à 892,58 dollars, tandis que le palladium a gagné 1,2% à 1 234,72 dollars.