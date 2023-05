Certains investisseurs s'inquiètent de plus en plus du fait que le ralentissement de l'économie américaine n'est peut-être pas assez rapide pour justifier les paris selon lesquels la Réserve fédérale réduira les taux d'intérêt cette année, menaçant ainsi un point de vue qui a contribué à stimuler les actions.

Les prévisions de réduction des taux d'intérêt au cours du second semestre de l'année ont contribué à la hausse du S&P 500, qui a progressé de 7 % depuis le début de l'année et de 15 % par rapport à son niveau le plus bas d'octobre. Ces paris vont toutefois à l'encontre de la position de la banque centrale, qui a décidé de maintenir les taux à leur niveau actuel jusqu'à la fin de l'année.

Certains investisseurs craignent que les données récentes - notamment le rapport sur les prix à la consommation aux États-Unis de mercredi et les chiffres de l'emploi de la semaine dernière - ne proposent que peu d'éléments en faveur d'une réduction des taux d'intérêt, ce qui pourrait mettre en péril un rallye qui a fait grimper les valorisations des actions.

"Les valorisations sont un peu élevées pour le S&P 500, probablement en raison des espoirs de modération des taux d'ici la fin de l'année", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie. "Ces espoirs pourraient ne pas se concrétiser, ce qui laisse entrevoir un certain potentiel de baisse du marché plus tard dans l'année."

L'indice américain des prix à la consommation a augmenté de 4,9 % au cours de la période de 12 mois qui s'est achevée en avril, soit un ralentissement légèrement plus rapide que ce qu'attendaient les économistes. Cependant, il est resté bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed, ce qui pourrait remettre en cause l'idée que la banque centrale réduira ses taux cette année, à moins que l'économie ne soit frappée par un ralentissement soudain ou par d'autres types de chocs.

L'indice S&P 500 a peu varié en dernier lieu, après que les contrats à terme sur l'indice aient initialement augmenté à la suite du rapport sur l'IPC. Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé, le rendement de l'obligation à 10 ans s'établissant à 3,45 %.

Les paris sur les marchés à terme liés au taux directeur de la Fed mercredi ont montré que les investisseurs continuaient à prévoir des réductions au second semestre, laissant le taux des fonds fédéraux à 4,33 % en décembre, selon les données de Refinitiv, par rapport à son taux cible actuel de 5 % à 5,25 %.

"Nous pensons que la Fed restera en attente plus longtemps que les marchés ne le prévoient", a déclaré Alexandra Wilson-Elizondo, co-responsable de la gestion de portefeuille pour Multi Asset Solutions chez Goldman Sachs Asset Management, dans des commentaires envoyés par courriel. "La fonction de réaction de la banque centrale a été, et restera probablement, plus hawkish que ce que les marchés attendent.

Le maintien de l'attitude haussière de la Fed pourrait être problématique pour les cours des actions. Le S&P 500 affiche un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 18 fois, bien supérieur à la moyenne historique de 15,6 fois, selon Refinitiv Datastream.

Et les valorisations actuelles pourraient intégrer des attentes trop optimistes en matière de bénéfices, si les hausses de taux de la Fed finissaient par provoquer une récession cette année, comme le prévoient de nombreux investisseurs.

Les bénéfices du S&P 500 devraient augmenter de 1,5 % cette année, selon les données IBES de Refinitiv. Or, pendant les récessions, les bénéfices chutent en moyenne de 24 % par an, selon Ned Davis Research.

D'autres risques se profilent également, notamment l'impasse sur le plafond de la dette à Washington, qui fait craindre aux investisseurs un éventuel défaut de paiement des États-Unis.

"Le marché apprécie cette fenêtre où nous avons potentiellement le pivot de la Fed", a déclaré Matthew Miskin, co-responsable de la stratégie d'investissement chez John Hancock Investment Management. "Selon nous, les actifs à risque n'intègrent pas d'autres problèmes qui pourraient certainement se développer au cours de l'année.

Miskin sous-pondère modérément les actions par rapport aux obligations et, au sein des actions, il privilégie les secteurs de qualité comme la technologie et les groupes défensifs comme les soins de santé.

Néanmoins, de nombreux investisseurs ont été encouragés par les données de l'IPC de mercredi, après que les inquiétudes concernant l'inflation aient pesé sur les prix des actifs au cours de l'année écoulée.

Les données "confirment" les attentes selon lesquelles la Fed va suspendre ses hausses de taux le mois prochain, et "si l'inflation et l'économie ralentissent encore dans les mois à venir, la Fed pourrait justifier une baisse franche des taux", a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial, dans des commentaires envoyés par courrier électronique.

"Les actifs à risque deviendront probablement plus attractifs au fur et à mesure que les investisseurs digéreront ce dernier rapport sur l'inflation.