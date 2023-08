Le rand sud-africain était sous pression dans les premiers échanges lundi, entravé en début de semaine par les inquiétudes sur la santé de l'économie chinoise et la possibilité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt américains.

A 0635 GMT, le rand était à 19,01 pour un dollar, environ 0,2% plus faible que son niveau de clôture de vendredi.

Rand Merchant Bank a déclaré dans un briefing matinal que le rand risquait de chuter davantage, citant des données économiques faibles de la Chine et aucun signe de stimulation, couplé à une inflation de base plus élevée que prévu aux États-Unis et des paris accrus sur une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en septembre.

ETM Analytics a minimisé le potentiel d'évolution du marché des données sud-africaines de cette semaine, qui comprennent les données sur le chômage du deuxième trimestre mardi et les ventes au détail de juin mercredi.

"L'économie sud-africaine reste soumise à des pressions considérables et comporte toujours une prime de risque élevée dont il faut tenir compte. Alors que les rendements des obligations américaines augmentent, le rand restera vulnérable", a déclaré l'agence dans une note de recherche, ajoutant que les publications américaines de cette semaine, y compris les minutes de la Réserve fédérale, sont susceptibles d'influencer davantage le marché.

L'obligation d'État de référence 2030 de l'Afrique du Sud était plus faible dans les premières transactions, le rendement augmentant de 4,5 points de base à 10,210%.