Le rand sud-africain s'est légèrement renforcé face à un dollar plus faible dans les premiers échanges jeudi, avant la décision de la banque centrale sur le taux d'intérêt principal, que la plupart des analystes s'attendent à maintenir après 10 hausses consécutives.

A 0540 GMT, le rand s'échangeait à 17,8400 contre le dollar, environ 0,2% plus fort que sa clôture précédente.

Le dollar était en baisse d'environ 0,1% contre un panier de devises mondiales.

La Banque de réserve sud-africaine annoncera sa décision sur le taux d'intérêt principal à 1300 GMT. Elle est dans un cycle de hausse des taux depuis septembre 2021, augmentant le taux repo d'un total de 475 points de base (pb).

Douze des 21 économistes interrogés par Reuters la semaine dernière s'attendaient à ce que la banque maintienne son taux à 8,25 %, tandis que neuf économistes prévoyaient une hausse de 25 points de base.

Les données sur l'inflation des consommateurs ont montré mercredi que l'inflation est tombée à 5,4 % en glissement annuel en juin, contre 6,3 % en mai, et qu'elle est revenue dans la fourchette cible de la banque centrale de 3 % à 6 % pour la première fois depuis plus d'un an.

"L'inflation de 5,4 % en juin est inférieure au consensus, mais conforme à nos prévisions. Pour nous, cela confirme que le comité de politique monétaire de la SARB n'aura pas à augmenter les taux aujourd'hui", ont déclaré les analystes de la Rand Merchant Bank dans une note de recherche.

L'obligation gouvernementale de référence 2030 de l'Afrique du Sud était légèrement plus faible dans les premières transactions, avec un rendement en hausse de 1 pb à 10,315%.