Le rand sud-africain a peu changé dans les premiers échanges mardi, alors que le dollar a glissé avant les données clés de l'inflation américaine et la réunion de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

A 0649 GMT, le rand s'est échangé à 18,5500 contre le dollar, près de sa clôture précédente de 18,5550.

Le dollar s'est négocié en baisse d'environ 0,25 % à 103,300 contre un panier de devises mondiales.

Les investisseurs se concentreront cette semaine sur la décision de la Fed concernant les taux d'intérêt, mercredi, à l'issue d'une réunion de politique monétaire de deux jours. Le rapport sur l'indice des prix à la consommation du département du travail américain est attendu plus tard dans la journée de mardi.

En Afrique du Sud, les chiffres de la production minière pour avril seront publiés à 11h30 (0930 GMT).

Le rand a gagné près de 1% lundi sur le dos de coupures d'électricité plus courtes à l'intérieur du pays et la réduction des tensions entre l'Afrique du Sud et l'Occident sur la Russie, ont déclaré les analystes.

L'obligation gouvernementale de référence 2030 de l'Afrique du Sud a été légèrement plus forte dans les premières transactions, avec le rendement en baisse de 0,5 points de base à 10,760%.