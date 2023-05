Un rebond apparent du marché de l'immobilier résidentiel pourrait avoir un impact sur la lutte contre l'inflation menée par la Réserve fédérale, les prix de l'immobilier se stabilisant alors même que la banque centrale américaine attend l'impact de la baisse des loyers sur les données de l'inflation globale, a déclaré mercredi la gouverneure de la Fed, Michelle Bowman.

"Nous nous attendons à ce que la baisse des loyers finisse par se refléter dans les données sur l'inflation à mesure que les nouveaux baux seront pris en compte dans les calculs", a déclaré Mme Bowman dans un discours préparé pour un événement communautaire "Fed Listens" à Boston, axé sur le marché de l'emploi et le logement à prix abordable.

Depuis plusieurs mois, les responsables politiques de la Fed ont déclaré qu'ils comptaient sur le ralentissement de l'inflation des loyers pour faire baisser les chiffres de l'inflation globale, puisque les loyers sont pris en compte dans les données sur la base d'une moyenne annuelle.

Toutefois, le marché de l'immobilier résidentiel semble se redresser", a déclaré M. Bowman. Les prix de l'immobilier se sont "stabilisés récemment, ce qui a des implications pour notre lutte contre l'inflation".

Mme Bowman, qui fait partie des responsables de la Fed les plus fermes, n'a pas précisé dans quelle mesure un rebond de l'immobilier résidentiel pourrait influencer ses opinions politiques ou la décision de la Fed d'augmenter ou non les taux d'intérêt lors de sa réunion des 13 et 14 juin.

Toutefois, cela suggère un certain scepticisme quant à l'un des aspects de l'inflation que les responsables de la Fed s'attendaient à voir évoluer en leur faveur.

Lorsque la Fed a commencé à signaler qu'elle allait relever les taux d'intérêt à l'automne 2021, et qu'elle a ensuite poursuivi avec un cycle agressif de hausse des taux qui a démarré en mars de l'année suivante, les taux des prêts hypothécaires à l'habitat ont également augmenté. Un ralentissement des ventes et une baisse des prix ont suivi.

Mais ce processus a peut-être atteint son point le plus bas, l'indice national S&P CoreLogic Case-Shiller des prix des logements ayant augmenté en février et en mars d'un mois sur l'autre.

Les mises en chantier et les permis de construire pourraient également avoir atteint leur niveau le plus bas, et le sentiment des constructeurs de logements s'est amélioré.