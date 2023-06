Le secteur américain des services a à peine progressé en mai, les nouvelles commandes ayant ralenti, ce qui a poussé la mesure des prix payés par les entreprises pour les intrants à son niveau le plus bas depuis trois ans, ce qui pourrait aider la Réserve fédérale dans sa lutte contre l'inflation.

L'Institute for Supply Management (ISM) a déclaré lundi que son indice PMI non manufacturier était tombé à 50,3 le mois dernier, contre 51,9 en avril. Une lecture supérieure à 50 indique une croissance dans le secteur des services, qui représente plus des deux tiers de l'économie. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'indice PMI non manufacturier atteindrait 52,2.

Bien que le PMI reste supérieur au niveau de 49,9, qui, selon l'ISM, indique en temps utile une croissance de l'économie dans son ensemble, le ralentissement du mois dernier a accru les risques de récession. L'ISM a indiqué la semaine dernière que l'indice PMI de l'industrie manufacturière était resté sous le seuil des 50 en mai pour le septième mois consécutif, ce qui constitue la plus longue période depuis la grande récession.

Le secteur des services a bénéficié de la réorientation des dépenses des consommateurs au détriment des biens. Mais après les 500 points de base d'augmentation des taux d'intérêt de la banque centrale américaine depuis mars 2022, les consommateurs pourraient se concentrer davantage sur les besoins de base.

Une mesure des nouvelles commandes reçues par les entreprises de services est tombée à 52,9 le mois dernier, contre 56,1 en avril. Le ralentissement de la demande s'est accompagné d'un ralentissement de l'inflation dans le secteur des services. C'est une bonne nouvelle pour les responsables de la Fed qui tentent de ramener l'inflation à son objectif de 2 %.

Le secteur des services est au cœur de la lutte contre l'inflation, car les prix des services ont tendance à être plus rigides et moins sensibles aux hausses de taux. Une jauge des prix payés par les entreprises de services pour les intrants a baissé à 56,2, le plus bas niveau depuis mai 2020, contre 59,6 en avril.

Certains économistes considèrent l'indice ISM des prix payés par les entreprises de services comme un bon indicateur de l'inflation des dépenses de consommation personnelle (PCE). La Fed suit les indices de prix PCE pour sa politique monétaire. Les marchés financiers considèrent qu'il y a 70 % de chances que la Fed maintienne son taux directeur inchangé lors de sa réunion des 13 et 14 juin, selon l'outil FedWatch du CME Group.

L'emploi dans le secteur des services a diminué en mai. Toutefois, ce résultat est en contradiction avec les données dites "concrètes", qui ont montré la vigueur persistante du marché du travail.

Le gouvernement a indiqué vendredi que le nombre d'emplois non agricoles avait augmenté de 339 000 en mai, l'emploi dans le secteur des services privés ayant progressé de 257 000. En avril, il y avait 1,8 offre d'emploi pour chaque chômeur. Le nombre de demandes d'allocations de chômage pour la première fois reste très faible.