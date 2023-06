Le yuan a glissé vers ses plus bas niveaux depuis sept mois mardi, alors que la Chine a réduit ses critères de prêt, tandis que le dollar australien a chuté après que le compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale a montré que le maintien des taux d'intérêt avait été envisagé.

La Chine a abaissé mardi ses taux préférentiels à un an et à cinq ans de 10 points de base, le premier assouplissement de ce type en 10 mois, les autorités cherchant à soutenir une reprise économique qui ralentit.

La décision a fait baisser le yuan dans les échanges asiatiques et il a perdu 0,2 % dans les échanges terrestres à 7,1775 pour un dollar, non loin de son plus bas niveau en sept mois de la semaine dernière à 7,1819.

De même, le yuan offshore était plus de 0,2% plus bas à 7,1820 pour un dollar, languissant près du creux de la semaine dernière de 7,1916, son plus bas depuis la fin du mois de novembre.

"Les marchés s'attendaient à un soutien plus important et espéraient une réduction plus importante de la LPR, a déclaré Christopher Wong, stratège en devises chez OCBC. "La livraison d'une réduction plus faible de la LPR est venue comme un signal d'un soutien moins important et la déception a été ressentie dans un yuan plus doux.

Les investisseurs restent à l'affût de mesures de soutien plus importantes de la part du gouvernement, car une reprise post-pandémique chancelante a maintenu le sentiment fragile.

"La stratégie pourrait être légèrement différente, dans le sens où il ne s'agira pas d'un grand coup de pouce. Il sera probablement plus ciblé", a déclaré Moh Siong Sim, stratège en devises à la Bank of Singapore.

Ailleurs, le dollar australien a chuté de plus de 0,8 % pour atteindre son plus bas niveau en séance à 0,6789 $ après que les minutes de la dernière réunion de politique de la Reserve Bank of Australia (RBA) publiées mardi aient montré que sa décision d'augmenter les taux d'intérêt en juin était "finement équilibrée".

Les marchés se sont vraiment accrochés au fait qu'il y avait un débat entre une pause et une augmentation, et que la décision d'augmenter les taux était "finement équilibrée". Cela a atténué les craintes qu'une nouvelle hausse soit imminente", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.

Le dollar néo-zélandais a également chuté de 0,52 % à 0,6166 $.

PERSPECTIVES DE TAUX

Dans les autres monnaies, le dollar américain a augmenté de manière générale pour atteindre un pic de sept mois à 142,26 yens, étendant son gain contre la monnaie japonaise après la décision de la Banque du Japon (BOJ) vendredi de maintenir sa politique monétaire ultra-légère.

Le yen a subi de nouvelles pressions en raison de l'augmentation des différentiels de taux d'intérêt entre le Japon et les autres marchés développés.

"Nous pensons que l'économie japonaise se redresse solidement par rapport aux autres grandes économies et qu'elle continuera à surperformer à l'avenir. Mais si la politique monétaire ne reflète pas ce changement des fondamentaux économiques et que la BOJ maintient sa politique dovish, le yen devrait se déprécier encore plus", a déclaré Min Joo Kang, économiste principal d'ING pour la Corée du Sud et le Japon, dans une note à la clientèle.

L'euro a légèrement baissé à 1,0915 $, bien qu'il soit resté soutenu par une Banque centrale européenne toujours pessimiste après que deux responsables politiques aient déclaré lundi que la banque devrait hésiter à augmenter ses taux car le taux d'inflation pourrait être plus élevé qu'elle ne le prévoit.

La livre sterling a baissé de 0,15 % à 1,27715 $, avant les données sur l'inflation britannique et la décision de la Banque d'Angleterre (BoE) sur les taux d'intérêt plus tard dans la semaine.

Les marchés s'attendent à ce que la BoE augmente son taux d'intérêt d'un quart de point jeudi, ce qui constituerait sa 13ème hausse consécutive, la banque luttant contre une inflation étonnamment élevée.

"Le marché a continué à augmenter ses attentes en matière de prix, non seulement pour une livraison de potentiellement plus de 25 points de base cette semaine, mais aussi pour des taux terminaux plus élevés", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal en matière de devises à la National Australia Bank.

"Dans une certaine mesure, nous pensons que les prix sont devenus un peu trop agressifs par rapport à ce que nous pensons que la Banque d'Angleterre doit faire.

Par rapport à un panier de devises, le dollar américain a augmenté de 0,1% à 102,58.