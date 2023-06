* Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.

* AMD progresse suite au relèvement de l'objectif de prix de Piper Sandler

* Les banques régionales reprennent du poil de la bête

* Les banques régionales se redressent

* Les indices : Dow en baisse de 0,11%, S&P en hausse de 0,13%, Nasdaq en hausse de 0,36%.

6 juin (Reuters) -

Les actions américaines sont restées hésitantes mardi malgré quelques avancées dans des secteurs sensibles à l'économie, les investisseurs attendant les données sur l'inflation et la réunion de politique générale de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

Les données sur l'inflation devraient montrer que les prix à la consommation ont légèrement baissé d'un mois sur l'autre en mai mais que les prix de base sont restés élevés, et la Fed devrait maintenir ses taux d'intérêt.

Les investisseurs ont fait une pause après avoir fait grimper le S&P 500 de près de 20 % depuis son plus bas niveau d'octobre 2022, grâce à des gains dans les mégacapitalisations, à une saison de bénéfices plus importante que prévu et à l'espoir que la banque centrale américaine approche de la fin de son cycle de relèvement des taux d'intérêt.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 87,07 points, soit 0,26 %, à 33 475,79, le S&P 500 a gagné 0,47 point, soit 0,01 %, à 4 274,26 et le Nasdaq Composite a ajouté 28,09 points, soit 0,21 %, à 13 257,52.

"Il semble que les investisseurs retrouvent un peu d'optimisme", a déclaré Jack Ablin, directeur des investissements de Cresset Capital.

"L'étroitesse du marché, où tout le monde se concentrait sur les sept premiers noms environ, commence à se dissiper un peu et c'est une bonne nouvelle."

Les valeurs financières ont progressé de 1,05 %, menant les gains parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, tandis que l'indice KBW des banques régionales a bondi de 4,77 %. L'indice Russell 2000 des sociétés à petite capitalisation a gagné 2,28 %.

Les données économiques récentes et les remarques optimistes des responsables de la Fed ont augmenté les chances que la Fed maintienne ses taux d'intérêt lors de sa réunion des 13 et 14 juin.

Les contrats à terme sur les Fed funds indiquent que les traders ont intégré près de 80 % de chances que la banque centrale maintienne ses taux d'intérêt dans une fourchette de 5 % à 5,25 %, selon l'outil Fedwatch de CMEGroup. Toutefois, ils estiment à 50 % les chances d'une nouvelle hausse des taux de 25 points de base en juillet.

L'indice de volatilité CBOE a atteint son plus bas niveau depuis juillet 2021, perdant 0,36 point à 14,37.

Coinbase Global a plongé de 13,04% après que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a poursuivi la bourse de crypto-monnaies, l'accusant d'avoir opéré illégalement sans s'être préalablement enregistrée auprès du régulateur.

Apple Inc a étendu ses pertes pour glisser de 0,16%, un jour après que le fabricant de l'iPhone ait dévoilé un casque de réalité augmentée coûteux appelé Vision Pro, faisant irruption dans un marché dominé par Meta.

Advanced Micro Devices a augmenté de 4,20% après que Piper Sandler a relevé l'objectif de prix sur le titre à 150 $, le deuxième plus élevé à Wall street, selon les données de Refinitiv.

Les titres en progression ont été plus nombreux que les titres en baisse sur le NYSE avec un ratio de 2,72 contre 1 ; sur le Nasdaq, un ratio de 2,25 contre 1 a favorisé les titres en progression.

Le S&P 500 a enregistré 14 nouveaux records sur 52 semaines et cinq nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 92 nouveaux records et 62 nouveaux records à la baisse.