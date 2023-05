Les actions asiatiques ont atteint leur plus haut niveau en deux semaines dans des échanges prudents mardi, aidées par des signes de progrès pour éviter un défaut de paiement des États-Unis et par la résistance de l'économie japonaise, alors que les enquêtes sur le secteur industriel en Europe et aux États-Unis seront examinées plus tard dans la journée.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a atteint son plus haut niveau depuis le 9 mai et était en hausse de 0,3 % en milieu de matinée. Le Nikkei japonais a prolongé sa série de gains dans une neuvième session et a augmenté de 0,6%.

Les contrats à terme du S&P 500 ont progressé de 0,2 % et les contrats à terme européens ont augmenté de 0,16 %.

Le président Joe Biden et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ne sont pas parvenus à un accord lundi sur la manière de relever le plafond de la dette du gouvernement américain, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, à seulement 10 jours d'un éventuel défaut de paiement, mais ils ont promis de poursuivre les discussions.

"La reprise des négociations sur le plafond de la dette a suscité quelques espoirs malgré les risques distincts d'une politique de la corde raide et d'un rejet de la responsabilité sur les autres", a déclaré Vishnu Varathan, économiste chez Mizuho.

"Sans action réelle sur ce front, le discours hawkish de la Fed a eu une certaine influence sur les marchés, a-t-il dit, notant une certaine pression sur les bons du Trésor américain qui a également soutenu le dollar.

Les rendements américains à dix ans et à deux ans sont proches de leurs plus hauts niveaux depuis mars, alors que les opérateurs commencent à repousser les attentes de réduction des taux américains de juillet à novembre ou décembre.

Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré cette nuit que la question de savoir s'il voterait en faveur d'une nouvelle hausse ou d'une pause lors de la réunion du mois prochain était "serrée".

Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré qu'une nouvelle hausse de 50 points de base pourrait être nécessaire.

Les rendements des obligations du Trésor à 10 ans ont augmenté pour la septième fois consécutive pour atteindre 3,728 % cette nuit, et sont restés stables à ce niveau en Asie.

Les rendements à deux ans étaient à 4,328%.

Le dollar américain a suivi le mouvement et a atteint un plus haut de six mois de 138,88 yens dans la session asiatique. Le dollar est resté ferme par rapport à la plupart des autres devises et s'est échangé à 1,0805 dollar pour un euro et à 0,6650 dollar pour un dollar australien.

L'activité manufacturière japonaise a augmenté pour la première fois en sept mois en mai, selon des données d'enquête mardi, tandis que le secteur des services a atteint une croissance record, alors que la reprise post-COVID gagne en traction.

Les enquêtes sur l'indice des directeurs d'achat sont attendues en Europe, en Grande-Bretagne et aux États-Unis plus tard dans la journée et la forte croissance du secteur des services devrait maintenir les lectures composites en territoire expansionniste.

Les matières premières sont restées globalement stables, bien que le gaz naturel américain ait fortement chuté au cours de la nuit. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 0,4 % pour atteindre 76,26 dollars le baril. L'or au comptant a baissé de 0,4 % pour atteindre 1 960 dollars l'once. Au cours de la nuit, le S&P 500 est resté stable.