Les actions asiatiques ont bondi vendredi, l'avancement du projet de loi sur le relèvement du plafond de la dette américaine et les espoirs croissants que la Réserve fédérale pourrait ne pas modifier ses taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion ayant contribué à stimuler l'appétit des investisseurs pour les actifs à risque.

Le Sénat américain est en passe d'adopter un projet de loi visant à relever le plafond de la dette publique de 31 400 milliards de dollars, tard jeudi à Washington, a déclaré le chef de la majorité démocrate Chuck Schumer, après que la Chambre des représentants a adopté le projet de loi mercredi.

Le département du Trésor a prévenu qu'il ne pourrait pas payer toutes ses factures le 5 juin si le Congrès n'agissait pas.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a progressé de 1,13 %. L'indice australien S&P/ASX 200 a augmenté de 0,57 %, tandis que le Nikkei japonais a progressé de 0,71 %.

Les actions chinoises ont été paralysées par les inquiétudes concernant le ralentissement de la reprise après la crise du COVID-19. L'indice composite de Shanghai devait ouvrir en hausse de 0,2 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong devait ouvrir en hausse de 2 %.

Les données de la nuit ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a légèrement augmenté la semaine dernière et que les employeurs privés ont embauché plus de travailleurs que prévu en mai, ce qui indique que le marché du travail reste tendu.

Harry Ottley, économiste à la Commonwealth Bank of Australia, a déclaré que les signes de ralentissement de la pression sur les salaires ont fait naître l'espoir que la Réserve fédérale arrêtera d'augmenter les taux d'intérêt dans deux semaines.

Les opérateurs ont progressivement réduit leurs paris sur une hausse des taux d'intérêt de la Fed dans deux semaines, les marchés estimant à 20 % la probabilité que la banque centrale augmente ses taux de 25 points de base, contre 50 % une semaine plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME.

"Les investisseurs ont également été soutenus par l'annonce que la Chambre des représentants américaine avait adopté un projet de loi sur le plafond de la dette américaine, une étape cruciale pour éviter un défaut de paiement des États-Unis, la mesure étant ensuite transmise au Sénat américain", a déclaré M. Ottley de la CBA.

L'attention se porte à présent sur le rapport du département du travail sur le chômage pour le mois de mai, qui est très attendu et qui doit être publié vendredi. Les données aideront à déterminer si la Fed maintient ses hausses de taux agressives.

Les commentaires des responsables de la Fed ont également contribué à renforcer les espoirs de pause de la Fed, le président de la Réserve fédérale de Philadelphie, Patrick Harker, ayant déclaré que les banquiers centraux américains ne devraient pas augmenter les taux d'intérêt lors de leur prochaine réunion.

"Il est en temps utile d'appuyer sur le bouton d'arrêt pour une réunion et de voir comment cela se passe", a déclaré M. Harker.

Au cours de la nuit, le Nasdaq et le S&P 500 ont clôturé à leur plus haut niveau depuis août 2022, les investisseurs appréciant la résistance du marché du travail et l'optimisme de la Fed quant à la possibilité d'un atterrissage en douceur de l'économie.

Les rendements du Trésor américain ont également baissé jeudi. Au début des heures asiatiques, le rendement du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en hausse de 0,6 point de base à 4,347 %, après avoir perdu environ 5 points de base jeudi.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans était en hausse de 0,2 point de base à 3,610%, tandis que le rendement des bons du Trésor à 30 ans était en baisse de 0,6 point de base à 3,829%.

Sur le marché des devises, le Dollar Index, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six grands pairs, était stable après avoir baissé de 0,6% dans la nuit, avec un euro en hausse de 0,01% à 1,0762$.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,11 % à 138,93 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'est échangée à 1,2527 $, en hausse de 0,02 % sur la journée.

Le pétrole brut américain a baissé de 0,01% à 70,09 dollars le baril et le Brent était à 74,26 dollars, en baisse de 0,03% sur la journée.

L'or au comptant a baissé de 0,1% à 1 976,69 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,05% à 1 977,10 dollars l'once.