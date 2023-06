Les actions asiatiques ont commencé timidement la journée de jeudi après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a maintenu son récent ton hawkish, alors que les investisseurs évaluent la trajectoire future de la politique de taux de la Fed.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon était légèrement en baisse à 522,93. L'indice est en baisse de plus de 2% pour la semaine et est sur le point de mettre fin à sa série de trois semaines de hausse.

L'indice australien S&P/ASX 200 a perdu 1,17 %, tandis que le Nikkei japonais a reculé de 0,25 %. Les marchés boursiers de Chine et de Hong Kong sont fermés pour cause de vacances.

La semaine dernière, la Fed a maintenu son taux d'intérêt de référence à un niveau compris entre 5 % et 5,25 %, mais les responsables prévoient que les taux devront encore augmenter d'un demi-point de pourcentage d'ici la fin de l'année pour maîtriser l'inflation.

Les marchés ne sont toutefois pas convaincus et prévoient une hausse de 25 points de base le mois prochain, selon l'outil FedWatch du CME, et rien d'autre par la suite.

Lors de son intervention devant les législateurs à Washington, M. Powell a déclaré que les perspectives de deux nouvelles hausses de taux de 25 points de base étaient "une assez bonne estimation" de la direction que prendrait la banque centrale si l'économie continuait à suivre sa trajectoire actuelle.

Bien que ces remarques aient été attendues avec impatience par les investisseurs, elles n'ont pas vraiment surpris.

Kevin Cummins, économiste en chef chez NatWest Markets, a déclaré que le témoignage de M. Powell n'a pas apporté de nouvel éclairage sur la pensée de la Fed ou sur la trajectoire future probable de la politique monétaire, ajoutant que son ton était très similaire à celui de la conférence de presse de la semaine dernière et qu'il penchait principalement vers le hawkish.

"Il est clair que le FOMC veut que le marché comprenne qu'une hausse sera débattue lors de la prochaine réunion. L'approche de la Fed, qui dépend des données dans ce cycle de resserrement, suggère que les prochaines données publiées pourraient modifier les attentes."

Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré mercredi que la Fed ne devrait pas relever davantage les taux, sous peine de saper "inutilement" la vigueur de l'économie américaine.

Ces commentaires soulignent le débat croissant au sein de la banque centrale sur la question de savoir quand et si la banque centrale doit procéder à une nouvelle hausse des taux.

L'attention des investisseurs se portera sur la Banque d'Angleterre plus tard dans la journée, avec une augmentation largement attendue et le seul désaccord est de savoir quelle sera l'ampleur de l'augmentation après que les données sur l'inflation se soient révélées plus élevées que prévu mercredi.

Les économistes interrogés par Reuters la semaine dernière étaient unanimes pour dire que la BoE augmenterait ses taux de 4,5 % à 4,75 %, leur plus haut niveau depuis 2008, mais les données sur l'inflation ont poussé les marchés financiers à estimer à près de 50 % les chances que la BoE opte pour un mouvement plus important et augmente ses taux d'un demi-point de pourcentage.

"Alors que les autres banques centrales s'inquiètent d'un assouplissement plus lent qu'espéré, le Royaume-Uni continue d'observer une accélération", a déclaré Taylor Nugent, économiste à la National Australia Bank, en faisant référence à l'inflation galopante au Royaume-Uni, qui s'est maintenue à 8,7 % en mai.

"L'orientation conditionnelle de la BoE a mis la charge de la preuve sur les données montrant des pressions inflationnistes plus persistantes pour continuer à augmenter le taux d'escompte. Si l'on ajoute à cela les données sur les salaires de la semaine dernière, on peut dire qu'elle en a largement les moyens.

La livre sterling était à 1,2769 $, en hausse de 0,01 % sur la journée, proche d'un plus haut d'un an de 1,2849 $ atteint la semaine dernière.

L'euro était en hausse de 0,06% à 1,0991 $, après avoir touché un plus haut d'un mois à 1,09925 $ plus tôt dans la session. Le yen japonais s'est renforcé de 0,11% à 141,70 pour un dollar.

Les marchés attendront également la décision politique de la banque centrale de Turquie, avec un pivot politique et une forte augmentation des taux largement attendus.

La livre turque a chuté à des niveaux record depuis les élections du mois dernier et a atteint 23,56 pour un dollar.

Le pétrole brut américain a baissé de 0,07% à 72,48 dollars le baril et le Brent était à 77,06 dollars, en baisse de 0,08% sur la journée.