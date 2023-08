Les actions asiatiques se sont rapprochées d'une perte hebdomadaire vendredi et le dollar américain s'est dirigé vers un mois de gains après que l'inflation américaine se soit stabilisée, sans la surprise espérée à la baisse.

La faible demande lors d'une vente aux enchères de bons du Trésor à 30 ans et l'explosion du déficit budgétaire américain le mois dernier ont également pesé sur les obligations, et leurs rendements plus élevés ont à leur tour poussé le dollar à la hausse - en particulier face à un yen coincé par le contrôle des rendements au Japon.

Le yen a touché un plus bas de six semaines à 144,89 pour un dollar au début des échanges vendredi, bien que les volumes aient été réduits en raison d'un jour férié au Japon. Les marchés boursiers japonais étaient fermés et les bons du Trésor n'ont pas été échangés lors de la session asiatique.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a légèrement baissé de 0,2% et s'est dirigé vers une perte hebdomadaire de 1%.

L'IPC global américain était de 0,2% le mois dernier, le même qu'un mois plus tôt, et les détails étaient encourageants - avec l'inflation des biens de base ralentissant et seulement les loyers s'avérant obstinément stables.

Pourtant, quelques heures plus tard, Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, a déclaré à Yahoo Finance que, même si ces résultats étaient encourageants, les décideurs politiques avaient "encore du pain sur la planche".

"Je pense que le marché espérait, avec ces données sur l'inflation, que les intervenants de la Fed diraient qu'il est peu probable que nous devions encore augmenter les taux, et que la prochaine mesure serait une réduction", a déclaré Andrew Lilley, stratégiste en chef pour les taux à la banque d'investissement Barrenjoey à Sydney.

Les bons du Trésor à 10 ans se sont d'abord redressés sous l'effet de l'inflation, mais les rendements ont augmenté de sept points de base, à 4,11 %, à la clôture des marchés à New York. Les rendements à deux ans ont augmenté de deux points de base pour atteindre 4,82 %.

Les rendements à 30 ans ont augmenté de six points de base à 4,24 % après une adjudication de 23 milliards de dollars qui s'est déroulée un point de base au-dessus du niveau du marché. Les négociants principaux se sont retrouvés avec 12,5 % de la vente.

"Cela a alimenté les inquiétudes selon lesquelles les marchés ont du mal à digérer ce qui est maintenant une offre significativement plus importante de la part du Trésor américain", a déclaré Sally Auld, responsable des investissements chez le gestionnaire de patrimoine JB Were à Sydney.

Le déficit budgétaire américain de juillet s'est également élevé à 221 milliards de dollars, soit plus du double des attentes du marché, ce qui porte le déficit annuel à plus de 1,6 billion de dollars - contre moins de la moitié un an plus tôt - et la dynamique laisse présager de nouveaux emprunts.

GAINS EN DOLLARS

Sur les marchés des changes, le dollar a enregistré un gain hebdomadaire après la publication des données sur l'inflation, les opérateurs étant convaincus que les taux d'intérêt américains ne baisseront pas avant un certain temps.

L'euro est en légère baisse pour la semaine à 1,0988 $. Le yen était sur le point de perdre 2% par semaine, les traders estimant que le relâchement du plafond de la Banque du Japon sur les rendements à 10 ans permettait d'acheter du temps pour que les taux à plus court terme restent bas.

Sur les marchés boursiers, les valeurs immobilières chinoises ont été à nouveau malmenées par le promoteur géant Country Garden, qui se débat avec ses dettes et prévoit une perte nette de 7,6 milliards de dollars au premier semestre. Les actions de Country Garden ont chuté de 11 %. L'indice des promoteurs immobiliers de la Chine continentale a chuté de 2,3 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis près de trois semaines.

Les actions d'Alibaba à Hong Kong ont augmenté de 3,8 % après que le géant du commerce électronique a affiché son meilleur chiffre d'affaires trimestriel depuis deux ans. L'indice Hang Seng est resté stable. Les actions de l'opérateur de casino australien Star Entertainment ont augmenté de 20 % après avoir obtenu des avantages fiscaux de l'État de Nouvelle-Galles du Sud.

Sur les marchés des matières premières, les prix du gaz en Europe ont été instables en raison de la perspective d'une grève dans les champs gaziers australiens. Chevron et Woodside sont en pourparlers avec les travailleurs sur les salaires et les conditions de travail dans les installations qui fournissent environ 10 % du gaz naturel liquéfié mondial.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent devraient terminer la semaine à 86,67 dollars le baril. Les chiffres de la croissance britannique et les données sur la confiance des consommateurs américains sont attendus plus tard dans la journée de vendredi.