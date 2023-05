* Marchés boursiers asiatiques : https://tmsnrt.rs/2zpUAr4

* Le Nikkei progresse de 0,8 % pour atteindre son plus haut niveau depuis un an et demi grâce à Nissan et Honda.

* La Chine et Hong Kong vacillent ; les contrats à terme sur les actions américaines sont en hausse

* Les données américaines renforcent la confiance en une pause de la Fed, tout en signalant un risque de ralentissement.

* Les craintes bancaires persistent avec une baisse de 23% pour PacWest

SYDNEY, 12 mai (Reuters) - La plupart des marchés d'actions asiatiques ont été modérés vendredi et le dollar a conservé ses gains grâce aux flux de valeurs refuges, après que les données économiques médiocres des Etats-Unis et de la Chine ont amplifié les craintes d'un ralentissement mondial, bien que les actions japonaises aient surperformé.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a glissé de 0,2 % et se dirigeait vers une baisse hebdomadaire de 0,8 %, plombé par une série de données en provenance de Chine qui indiquaient une reprise économique lente après la levée des blocages COVID.

Le Nikkei japonais, cependant, a fait un bond de 0,8 % pour atteindre son plus haut niveau depuis novembre 2021, soutenu par les bénéfices importants de Nissan et Honda. Les contrats à terme du Nasdaq ont augmenté de 0,3 %, tandis que les contrats à terme du S&P 500 ont progressé de 0,2 %.

Les valeurs sûres chinoises ont reculé de 0,1 % dans les premiers échanges, bien que les actions de Hong Kong aient enregistré un léger gain de 0,2 %, aidées par un bond de 8 % du géant du commerce électronique JD.com suite à la publication d'un bénéfice supérieur à celui de l'année précédente et à des changements de direction.

La reprise économique de la Chine semble s'essouffler, les nouveaux prêts bancaires ayant fortement chuté en avril, les prix à la consommation ayant augmenté au rythme le plus lent depuis plus de deux ans et les importations s'étant contractées de manière inattendue, entraînant un plongeon des prix des matières premières, du cuivre au pétrole en passant par le minerai de fer.

En outre, les données ont montré que les demandes d'allocations chômage aux États-Unis ont atteint leur niveau le plus élevé en un an et demi la semaine dernière, tandis que les prix à la production ont augmenté au rythme annuel le plus faible en plus de deux ans, ce qui laisse présager un ralentissement potentiellement plus brutal de la plus grande économie du monde.

Les données ont renforcé la confiance dans le fait que la Réserve fédérale est presque certaine de suspendre ses hausses de taux lors de sa réunion de juin, les marchés à terme continuant à prévoir des réductions d'environ 78 points de base d'ici la fin de l'année.

Les marchés à terme continuent d'anticiper des réductions d'environ 78 points de base d'ici la fin de l'année. "C'est une sorte de contexte désordonné pour les marchés d'actions et les marchés d'investissement", a déclaré Shane Oliver, économiste en chef d'AMP à Sydney, notant la croissance mondiale plus faible et le retour des inquiétudes des banques.

"La lueur d'espoir dans ce nuage est que les pressions inflationnistes diminuent, ce qui réduit la pression sur les banques centrales, même si la Banque d'Angleterre continue d'augmenter ses taux d'intérêt.

Les craintes des banques se sont répercutées pendant la nuit. PacWest a de nouveau été à l'origine de la baisse des banques régionales, avec une chute brutale de 23 % au cours de la nuit, après avoir annoncé que ses dépôts avaient chuté de 9,5 % la semaine dernière.

Les actions des grandes banques américaines étaient également en baisse après que la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) des États-Unis a déclaré que les grands créanciers supporteraient le coût de la reconstitution de son fonds d'assurance des dépôts causé par les récentes faillites bancaires.

Cela a fait baisser le Dow Jones, bien que le Nasdaq ait augmenté de 0,2 %, soutenu par un bond de 4,3 % d'Alphabet Inc, suite à la mise en place de nouveaux produits d'intelligence artificielle.

L'incertitude autour du relèvement du plafond de la dette américaine persiste. Une réunion entre le président américain Joe Biden et les principaux parlementaires qui était prévue vendredi a été reportée au début de la semaine prochaine, le FMI ayant averti qu'un défaut de paiement des États-Unis aurait de "graves répercussions" sur l'économie américaine.

Le dollar américain a bénéficié de flux de sécurité sur fond d'inquiétudes concernant la croissance et le secteur bancaire, conservant son gain de 0,6 % à 102,05 contre un panier de devises.

Le yuan chinois est resté proche de son plus bas niveau en deux mois, à 6,948 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'est rapprochée de son plus bas niveau en une semaine, à 1,2515 dollar.

Les rendements des bons du Trésor ont légèrement baissé en Asie, après que les rendements à plus long terme aient encore baissé dans la nuit suite à des données peu encourageantes. Les obligations de référence à 10 ans ont baissé de 2 points de base à 3,373%, tandis que les rendements à deux ans ont baissé de 3 points de base à 3,876%.

La Banque d'Angleterre a respecté le script en augmentant son taux d'intérêt directeur d'un quart de point de pourcentage à 4,5 % jeudi. Elle a toutefois promis qu'elle maintiendrait le cap pour freiner l'inflation la plus élevée de toutes les grandes économies.

Le pétrole a pansé ses plaies après avoir été touché par la Chine. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 0,1% à 70,96 dollars le baril, tandis que le pétrole Brent a peu changé à 74,97 dollars le baril.

Le prix de l'or a baissé de 0,2% à 2012,12 dollars l'once.