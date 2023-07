Les actions asiatiques ont progressé et le dollar a baissé jeudi après une hausse des taux américains sans surprise majeure, bien que les décideurs politiques en Europe et au Japon puissent poser des risques pour les marchés avec leurs propres décisions en matière de taux d'intérêt.

Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,2 %, tandis que ceux du Nasdaq ont gagné 0,5 %, aidés par un bond de 6,8 % des Meta Platforms dans les échanges après les heures de bureau. La société mère de Facebook a fait état d'une forte augmentation des recettes publicitaires, dépassant les objectifs de Wall Street.

En Asie, l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 1,2 %, dans l'espoir que le cycle de resserrement de la politique monétaire américaine pourrait être terminé. Le Nikkei japonais est resté stable.

Les valeurs sûres chinoises ont progressé de 0,6 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a gagné 1,5 %.

Mercredi, la Réserve fédérale américaine a relevé son taux d'intérêt d'un quart de point et a laissé la porte ouverte à d'autres augmentations, comme cela était largement attendu.

Au cours de la conférence de presse très suivie, le président Jerome Powell n'est pas resté engagé sur les perspectives d'une hausse lors de la prochaine réunion en septembre, bien que les analystes aient déclaré qu'un ralentissement continu de l'inflation et des données économiques plus faibles pourraient inciter les décideurs politiques à faire une pause.

"Le président Powell, après les résultats du FOMC, a commencé par s'en tenir au script, mais s'est lentement transformé en reconnaissant que l'inflation avait effectivement chuté, que le taux réel avait augmenté et qu'il était effectivement dans un état restrictif", a déclaré Padhraic Garvey, responsable régional de la recherche, Amériques, chez ING.

"Au fur et à mesure de la conférence, il était presque sur le point de faire un clin d'œil à une éventuelle baisse des taux d'intérêt", a ajouté M. Garvey.

"La prochaine étape est Lagarde, de la BCE, qui est plus encline à s'écarter. La hausse de 25 points de base n'est pas la question, c'est le ton qui l'est. C'est le ton qui l'est."

La Banque centrale européenne devrait relever ses taux d'intérêt pour la neuvième fois consécutive ce jeudi. Le lent recul de l'inflation fait pression sur les décideurs politiques pour qu'ils maintiennent les taux à un niveau plus élevé et plus longtemps.

Un autre événement à risque majeur cette semaine est la réunion de la Banque du Japon vendredi, alors que l'on spécule sur de nouvelles modifications de sa politique monétaire très souple. Selon un sondage Reuters, la majorité des observateurs pensent que les décideurs politiques ne changeront pas de cap.

Après la décision de la Fed, les marchés ont continué à parier que le resserrement était terminé, les contrats à terme impliquant une faible probabilité - environ 20 % - que la banque centrale puisse surprendre avec une augmentation d'un quart de point en septembre.

Ils ont également commencé à tabler sur des baisses de taux importantes de 125 points de base d'ici la fin de l'année prochaine.

À Wall Street, les actions ont peu changé après la hausse des taux de la Fed, le Nasdaq clôturant à la baisse, entraîné par les valeurs technologiques.

Le dollar américain a continué à être sous pression en Asie, perdant 0,4 % par rapport à un panier de devises principales à 100,73, en plus d'une baisse de 0,2 % au cours de la nuit.

Le yen a augmenté de 0,5 % jeudi à 139,51 pour un dollar, après avoir gagné 0,5 % pendant la nuit.

Le plafonnement des taux américains réduirait la pression sur les monnaies des marchés émergents et donnerait aux décideurs asiatiques une plus grande marge de manœuvre pour assouplir leur politique monétaire.

Les rendements des bons du Trésor américain sont restés stables jeudi. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans s'est maintenu à 3,8609%, après avoir baissé de 6 points de base au cours de la nuit.

Le taux à deux ans, sensible aux taux d'intérêt, a peu changé à 4,8287%, après avoir également baissé de 7 points de base au cours de la nuit.

Ailleurs, les prix du pétrole étaient en hausse. Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en hausse de 0,9 % à 83,69 $ le baril et les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont augmenté de 1 % à 79,59 $.

Le prix de l'or a augmenté de 0,4 % à 1 979,47 dollars l'once.