Les actions asiatiques ont bondi et le yuan s'est apprécié mardi, les investisseurs ayant salué la promesse de la Chine d'intensifier son soutien à son économie en perte de vitesse. Les achats les plus importants ont été réalisés dans le secteur immobilier de Hong Kong, en perte de vitesse, tandis que le dollar s'est replié par rapport à ses principaux rivaux.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a mis fin à une série de six jours de pertes avec un gain de 1,5 %. Le Nikkei japonais a baissé de 0,4 %.

En Chine, l'indice composite de Shanghai a augmenté de 1,9 % et le Hang Seng a bondi de 3 %, les valeurs immobilières qui avaient plongé en raison des inquiétudes liées au remboursement de la dette ayant rebondi.

Country Garden a bondi de 14 % et a été l'action la plus négociée à Hong Kong, tandis que sa dette négociée à terre s'est rétablie à des niveaux légèrement moins difficiles. Les actions de sa branche services et de sa rivale Longfor ont augmenté de plus de 20 %.

Les principaux dirigeants chinois se sont engagés lundi à intensifier l'aide à l'économie dans le cadre d'une reprise post-COVID tortueuse et ont indiqué que le secteur de l'immobilier n'était pas au bout de ses peines.

"L'engagement d'ajuster et d'optimiser les politiques immobilières est peut-être la mesure la plus importante, ce qui ouvre la porte à un nouvel assouplissement de l'immobilier", ont déclaré les analystes de Citi.

"L'économie chinoise pourrait se débattre au cours du second semestre dans un tel contexte politique.

Un indice des promoteurs immobiliers de la Chine continentale a bondi de 11 % mardi et se dirigeait vers sa meilleure journée depuis huit mois.

Sur le marché des devises, le yuan chinois s'est renforcé d'environ 0,5 % à 7,1526 pour un dollar, aidé par les banques d'État qui vendent des dollars sur le marché intérieur et à l'étranger au début de l'Asie.

Le mouvement a donné le ton à d'autres paires et l'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six rivaux majeurs, a diminué de 0,1% à 101,31.

Le dollar australien, sensible à la Chine, a augmenté de 0,4 % à 0,6767 $. Le kiwi a ajouté 0,2 % à 0,6215 $.

Une importante session de résultats est à venir, ainsi que la publication de l'enquête sur les prêts bancaires dans la zone euro mardi, avant que la Réserve fédérale n'occupe le devant de la scène mercredi.

Unilever, LVMH et EssilorLuxottica publient leurs résultats à Londres et à Paris.

Microsoft, Alphabet, la société mère de Google, Visa, General Electric et le fabricant de puces Texas Instruments figurent parmi les poids lourds aux États-Unis.

Les marchés anticipent des hausses de taux de 25 points de base de la part de la Fed et de la Banque centrale européenne cette semaine, mais au-delà, les prix divergent de la rhétorique des décideurs politiques, ce qui signifie qu'une grande partie de l'attention se portera sur leur ton et leurs perspectives.

L'euro s'est rapproché d'un plus bas de deux semaines atteint la nuit dernière après qu'une enquête ait montré que l'activité commerciale européenne s'est contractée beaucoup plus que prévu en juillet, ravivant les craintes de récession. Il a acheté pour la dernière fois 1,1070 $.

Le yen japonais a gagné 0,07% à 141,39 pour un dollar et les investisseurs semblent hésiter sur la question de savoir si la Banque du Japon, qui fixera sa politique vendredi, pourrait modifier sa position consistant à maintenir les rendements des obligations d'État proches de zéro.

Sur le marché de l'énergie, le pétrole brut américain a augmenté de 0,3 % pour atteindre 78,98 dollars le baril et le Brent était à 82,96 dollars, également en hausse de 0,3 % sur la journée.

L'or au comptant a augmenté de 0,3 % pour atteindre 1 961 dollars l'once.

Les contrats à terme sur le blé américain ont atteint leur plus haut niveau depuis cinq mois mardi, prolongeant les gains réalisés à la suite des attaques russes contre les ports ukrainiens et les infrastructures céréalières, qui ont suscité des inquiétudes quant aux approvisionnements mondiaux à long terme et à la sécurité alimentaire.