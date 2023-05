Les bourses asiatiques ont glissé vers un deuxième mois de pertes consécutives mercredi, et même le Nikkei a marqué un temps d'arrêt, la faiblesse de l'activité des usines chinoises alimentant les doutes croissants sur la reprise post-pandémique de la deuxième plus grande économie du monde.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a chuté de 1 % dans les premiers échanges et est en baisse de 2,4 % dans un mois où les espoirs d'un rebond robuste de la Chine se sont taris.

Les données ont montré que l'activité manufacturière chinoise s'est contractée plus rapidement que prévu ce mois-ci en raison de l'affaiblissement de la demande, l'indice officiel des directeurs d'achat du secteur manufacturier tombant à 48,2 contre une prévision de 49,4.

Le yuan est tombé à son plus bas niveau depuis six mois, à 7,1090 pour un dollar, et a perdu plus de 2,6 % sur le mois, car les indicateurs, de la production aux bénéfices industriels, en passant par les ventes au détail et la croissance des prêts, n'ont pas été conformes aux prévisions et se sont même effondrés dans certains cas.

"On craignait que le retour de l'économie chinoise soit si fort qu'il compliquerait la lutte des banques centrales des économies avancées contre l'inflation", a déclaré Carol Kong, économiste et stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia.

"Aujourd'hui, ces attentes semblent déplacées.

La déception s'est répercutée sur d'autres actifs sensibles à la Chine. Le dollar australien glisse vers une quatrième perte mensuelle consécutive et, à 0,6492 dollar, il est à peine au-dessus de son plus bas niveau de sept mois de la semaine dernière.

Les actions australiennes sont sur le point de connaître leur pire mois depuis février, avec une baisse de 2,4 %. Le baht et l'indice boursier thaïlandais n'ont pas réussi à se redresser sous l'effet du tourisme.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a perdu 8 % en mai et a chuté de 1,6 % vendredi.

Même les actions du marché le plus brillant d'Asie, le Japon, ont marqué le pas mercredi. L'indice de référence Nikkei a baissé de 0,8 %, bien que cela couronne une hausse mensuelle de 7,7 % qui a permis à l'indice de dépasser les 31 000 points et d'atteindre ses niveaux les plus élevés depuis plus de 30 ans.

"L'inflation déclenchée par les pénuries structurelles de main-d'œuvre oblige les entreprises à repenser fondamentalement leurs stratégies de prix, et il y a des signes clairs que le changement est en route", a déclaré Masashi Akutsu, stratège de Bank of America.

"S'ils parviennent à atteindre un rendement des capitaux propres à deux chiffres, le sommet de 1989 serait à portée de main. Sur la base de ces facteurs, nous relevons nos objectifs de fin 2023 pour les actions japonaises, à 2 300 pour TOPIX et 32 500 pour le Nikkei 225."

VOTE SUR LA DETTE

Au-delà de l'Asie, le plafond de la dette américaine reste au centre des préoccupations, les marchés espérant que l'accord conclu entre le président Joe Biden et le principal républicain du Congrès pour suspendre la limite d'emprunt des États-Unis pourra être adopté par le Congrès dans les jours à venir.

Le plan a été approuvé par un comité de la Chambre des représentants dans la nuit et devrait être débattu et adopté mercredi, ce qui l'enverrait au Sénat où le débat pourrait s'étendre jusqu'au week-end.

Les bons du Trésor ont augmenté après la conclusion de l'accord initial, dans l'espoir d'éviter un défaut de paiement des États-Unis, mais le marché reste sceptique car, une fois autorisé à emprunter, le Trésor est susceptible d'émettre beaucoup de dette pour renflouer ses caisses.

Les rendements de référence à 10 ans ont baissé de 12,4 points de base au cours de la nuit et ont encore baissé de 1,5 point de base mercredi dans les échanges asiatiques pour atteindre 3,6808 %. Les rendements baissent lorsque les prix des obligations augmentent. Les rendements à deux ans ont baissé de 2,5 points de base à 4,448% mercredi.

La baisse des rendements a mis une pause à ce qui semble être la meilleure hausse mensuelle du dollar américain depuis février. Ce mois-ci, l'euro est en baisse d'environ 2,8 % par rapport au billet vert, à 1,0706 dollar, et le yen est en baisse d'environ 2,5 %, à 139,83 dollars, et a atteint mardi son plus bas niveau en six mois, à 140,93.

Le Japon surveillera de près les mouvements des devises et n'exclura aucune option, a déclaré son principal diplomate en charge des devises mardi, après que les autorités financières se soient réunies dans le sillage de la chute du yen.

Sur les marchés des matières premières, les craintes liées à la croissance ont fait chuter les contrats à terme sur le pétrole Brent de 7,7 % ce mois-ci, à 73,41 dollars le baril. L'or est à son plus haut niveau depuis 2 ans et demi, à 1 954 dollars l'once.

Les données sur l'inflation allemande sont attendues plus tard dans la journée. L'inflation australienne s'est accélérée en avril, selon les données, et le gouverneur de la banque centrale Philip Lowe a déclaré aux parlementaires que les ménages devraient s'attendre à des difficultés dans l'effort pour contenir la hausse des prix.