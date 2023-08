Les marchés asiatiques tentaient de retrouver une position plus ferme vendredi après une semaine difficile, martelés par les inquiétudes concernant l'économie chinoise en difficulté et les craintes de voir les taux américains rester plus longtemps élevés en raison de l'augmentation des rendements des obligations à long terme.

L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a progressé de 0,1 % après avoir atteint son plus bas niveau en neuf mois lors de la séance précédente. Il se dirigeait toutefois vers une perte hebdomadaire de 2,8 %, la troisième semaine consécutive de baisse.

L'indice japonais Nikkei a perdu 0,4 % et s'est replié de 3 % sur la semaine.

Les données du début du vendredi ont montré que l'inflation de base du Japon a ralenti en juillet, un résultat qui est susceptible de soutenir les paris du marché selon lesquels la Banque du Japon n'est pas pressée de mettre fin à l'assouplissement monétaire de sitôt.

Les valeurs sûres chinoises ont rebondi de 0,2 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a baissé de 0,3 %. Les géants chinois de l'immobilier ont gagné 0,3 %, s'éloignant d'un plus bas de neuf mois atteint il y a tout juste une session.

Ajoutant aux inquiétudes concernant l'aggravation de la crise dans le secteur immobilier chinois, China Evergrande, l'un des plus grands promoteurs immobiliers du pays, s'est placé jeudi sous la protection de ses créanciers auprès d'un tribunal américain des faillites.

Les actions chinoises ont perdu 10 % par rapport à leurs sommets de janvier, alors que des données économiques désastreuses ont mis en évidence la lenteur de la reprise post-pandémique, les investisseurs n'étant pas impressionnés par les mesures de soutien au coup par coup prises par les responsables politiques.

"Au début de l'année, l'économie chinoise était en plein essor. Mais la situation s'est progressivement détériorée depuis, et semble désormais bien sombre", a déclaré Jonas Goltermann, économiste en chef adjoint pour les marchés chez Capital Economics.

"Alors qu'il est difficile de voir un catalyseur pour un retournement durable du marché des actions chinoises, beaucoup de mauvaises nouvelles y sont déjà prises en compte... Notre scénario central reste qu'il n'y ait que peu ou pas de gains plutôt qu'un effondrement."

Ailleurs, les obligations d'État se sont légèrement redressées après avoir été fortement vendues au cours des cinq dernières semaines. Les rendements à dix ans ont baissé de 5 points de base à 4,2564% en Asie, après avoir atteint un sommet de 10 mois à 4,3280% jeudi.

Les rendements à 30 ans ont également baissé de 4 points de base à 4,3684%, après avoir atteint leur plus haut niveau en 12 ans à 4,426% la nuit dernière.

Une bonne série de données économiques américaines, y compris une baisse des demandes hebdomadaires de chômage jeudi, a suggéré que la plus grande économie du monde ne ralentit pas comme souhaité face aux coûts d'emprunt élevés, incitant les traders à réduire les prévisions de réduction des taux l'année prochaine.

"Le marché a revu à la baisse l'ampleur des réductions futures, car l'économie ne se couche pas", a déclaré Padhraic Garvey, responsable régional de la recherche pour les Amériques chez ING. "La confiance est peut-être en baisse, mais l'économie américaine continue de dépenser et de faire les choses pratiquement comme d'habitude.

"Il est important de noter que la pression à la hausse sur les taux du marché s'est exercée sur les durées plus longues, et non sur les durées plus courtes. Les échéances plus courtes ne bougent pas, car la Fed a probablement terminé, et cela est dû à l'assouplissement significatif des données sur l'inflation."

Le modèle de prévision GDPNow de la Réserve fédérale d'Atlanta suggère que l'économie américaine devrait croître à un taux annualisé de 5,8 % au troisième trimestre, contre une prévision précédente de 5 %.

Sur les marchés des devises, le dollar a perdu un peu de son éclat vendredi, mais a tout de même réussi à conserver ses gains récents après avoir atteint un sommet de six semaines.

Le yen japonais a repris du poil de la bête, en hausse de 0,3 % à 145,35 pour un dollar, après avoir atteint cette semaine son plus bas niveau en neuf mois, à 146,56 pour un dollar, alors que les écarts de rendement entre les États-Unis et le Japon se sont creusés.

Il s'est toutefois rapproché des niveaux qui avaient déclenché une intervention des autorités japonaises à la fin de l'année dernière.

L'euro est resté proche de son plus bas niveau en cinq semaines, à 1,0876 dollar, en baisse de 0,6 % sur la semaine, tandis que le dollar australien, sensible au risque, a brisé un niveau de soutien clé au cours de la nuit et s'est établi à 0,6417 dollar.

Ailleurs, les prix du pétrole ont légèrement augmenté. Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 0,1 % à 84,24 $ le baril et les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont également augmenté de 0,3 % à 80,64 $.

Le prix de l'or était légèrement plus élevé à 1 893,6 dollars l'once.