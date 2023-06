* Marchés boursiers asiatiques : https://tmsnrt.rs/2zpUAr4

* Le Nikkei atteint son plus haut niveau depuis 33 ans avant la réunion de la BOJ

* Les actions chinoises sont en hausse pour la 5ème journée consécutive ; Hong Kong en baisse

* Les marchés des changes sont dans une fourchette étroite, avec l'euro et la livre sterling proches de leurs plus hauts niveaux de plusieurs semaines.

* Les rendements à court terme aux Etats-Unis baissent après avoir atteint leur plus haut niveau depuis 3 mois.

SYDNEY, 14 juin (Reuters) - Les actions asiatiques ont eu du mal à se redresser et le dollar a été modéré alors que le marché se concentre sur la probabilité d'une Réserve fédérale moins agressive lors de sa réunion de politique générale qui s'achève mercredi.

La Fed est largement attendue pour ne pas augmenter ses taux après un rapport sur l'inflation américaine plus faible et l'humeur prudente des investisseurs devrait s'étendre à l'Europe lorsque les marchés s'ouvriront.

Le marché à terme pan-régional Euro Stoxx 50 est en baisse de 0,2 %. Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq sont restés stables, après que les actions américaines ont atteint des sommets de 14 mois au cours de la nuit.

En Asie, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon était en baisse de 0,2 %, après avoir bondi de 1,1 % au cours de la séance précédente pour atteindre son plus haut niveau en deux mois.

Le Nikkei de Tokyo, cependant, a continué à surperformer, bondissant de 1,6 % pour atteindre son plus haut niveau depuis 33 ans, les investisseurs ayant salué le retour de l'inflation dans le cadre de la politique accommodante de la Banque du Japon.

Les blue chips chinoises ont augmenté de 0,2 %, marquant la cinquième session consécutive de gains et s'éloignant des plus bas de 2023, sur l'espoir d'une plus grande stimulation économique. L'indice Hang Seng de Hong Kong a toutefois reculé de 0,4 %, car on se demande si les mesures de relance seront suffisantes pour redresser une économie chancelante.

Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la banque centrale chinoise réduise le coût d'emprunt des prêts à moyen terme pour la première fois en 10 mois jeudi, après une réduction du taux directeur à court terme.

Au cours de la nuit, le très attendu rapport sur l'IPC américain a montré que les prix ont à peine augmenté en mai, avec une hausse de seulement 0,1 % par rapport au mois précédent. Sur une base annuelle, les prix à la consommation ont augmenté de 4 %, la plus faible hausse depuis plus de deux ans, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 4,9 % enregistrée en avril.

Cela a conduit les traders à renforcer les attentes d'une pause des taux de la Fed à 94 % lorsqu'elle conclura une réunion de deux jours mercredi, mais ils se préparent également à la possibilité d'une surprise hawkish, avec une probabilité de 60 % pour une hausse en juillet, selon l'outil FedWatch du CME.

"Si la faiblesse de l'inflation globale donne à la Fed le feu vert pour interrompre son cycle de hausse des taux jeudi, la persistance de l'inflation de base maintiendra le doigt de la Fed sur le bouton de hausse des taux dans les mois à venir", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

Reflétant peut-être certaines de ces préoccupations, les rendements des bons du Trésor à deux ans ont atteint 4,7070 % au cours de la nuit, leur plus haut niveau depuis mars, avant de baisser de 4 points de base à 4,6519 % au cours des heures asiatiques.

Les rendements de référence à 10 ans ont également atteint leur plus haut niveau depuis deux semaines et demie, à 3,8450 %. Ils étaient en dernier lieu en baisse de 3 points de base à 3,8056%.

"Nous pensons qu'il s'agira d'une pause hawkish, la Fed soulignant que le cycle de hausse n'est peut-être pas terminé. La transformation de la pause en saut dépendra des données à venir", a déclaré Eugene Leow, stratège principal en matière de taux à la DBS Bank.

Les pressions inflationnistes persistantes dans d'autres pays rendent les marchés nerveux. Les données montrant une accélération rapide de la croissance des salaires au Royaume-Uni au cours des trois mois précédant avril pourraient compliquer les choses pour la Banque d'Angleterre, qui devrait débattre de sa décision de politique monétaire la semaine prochaine.

Les rendements allemands à court terme ont atteint leur plus haut niveau depuis trois mois cette nuit, les investisseurs attendant la décision de la Banque centrale européenne sur les taux d'intérêt jeudi. La Banque centrale européenne devrait relever ses taux d'un quart de point supplémentaire en juillet avant de marquer une pause pour le reste de l'année.

Le dollar américain est resté sous pression dans une fourchette étroite mercredi à 103,29 contre ses principaux pairs, juste un peu au-dessus d'un plus bas de trois semaines qu'il a atteint la nuit dernière.

L'euro a oscillé à 1,0789 $ après avoir atteint un sommet de trois semaines de 1,0823 $ la nuit dernière, tandis que la livre sterling s'est installée à 1,2607 $, près d'un sommet d'un mois de 1,2625 $ atteint mardi.

Les prix du pétrole ont inversé leurs pertes antérieures après avoir bénéficié d'une hausse de 3 % suite à la réduction des taux directeurs en Chine. Les contrats à terme sur le brut américain se sont stabilisés à 69,42 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut Brent ont augmenté de 0,2 % pour atteindre 74,41 dollars le baril.

Le prix de l'or a augmenté de 0,3 % à 1 948,48 dollars l'once.