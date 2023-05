Les actions asiatiques ont légèrement baissé vendredi, plombées par les actions de la Chine et de Hong Kong en raison des inquiétudes concernant le ralentissement de la reprise dans la deuxième plus grande économie du monde, bien que le Nikkei japonais ait atteint un pic de près de 33 ans.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a perdu 0,20 %, mais devrait enregistrer un gain de 0,19 % sur la semaine.

Les actions chinoises ont baissé de 0,61%, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a baissé de 1,8%, entraîné par les valeurs technologiques après qu'Alibaba Group Holding Ltd ait fait état d'une hausse moins importante que prévu de 2% de son chiffre d'affaires trimestriel.

Les données de la semaine ont souligné que l'économie chinoise avait perdu de son élan au début du deuxième trimestre, ce qui a ravivé les inquiétudes concernant la reprise chancelante de l'après-COVID-19.

Le Nikkei japonais a toutefois poursuivi son ascension, atteignant son plus haut niveau depuis août 1990, à l'époque de la bulle spéculative.

L'attention des investisseurs s'est concentrée sur les négociations concernant le plafond de la dette américaine et les espoirs croissants qu'un accord puisse être trouvé ont fait grimper les actions américaines dans la nuit [.N]. Les contrats à terme E-mini pour le S&P 500 ont augmenté de 0,16%.

Le président américain Joe Biden et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, le principal républicain à Washington, espèrent finaliser un accord sur le plafond de la dette après le retour de M. Biden de la réunion du Groupe des sept au Japon dimanche.

"Ce qui rend les choses plus compliquées cette année, c'est que les démocrates et les républicains sont si éloignés les uns des autres (...) les négociations prendront beaucoup de temps parce que chacun essaie d'obtenir quelque chose de ces négociations", a déclaré Alexandre Tavazzi, responsable du bureau CIO et de la recherche macroéconomique pour Pictet Wealth Management.

Dans le même temps, des données ont montré que les Américains ont déposé moins de demandes d'allocations chômage que prévu la semaine dernière, réduisant ainsi les chances que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt avant la fin de l'année.

Le président de la Fed de Dallas, Lorie Logan, et le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, ont déclaré que l'inflation ne diminuait pas assez rapidement pour permettre à la Fed de suspendre sa campagne de relèvement des taux d'intérêt.

Les marchés évaluent désormais à 36 % les chances d'une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la Fed le mois prochain, contre 10 % une semaine plus tôt, a montré l'outil FedWatch du CME.

L'attention va maintenant se porter sur le débat du président de la Fed, Jerome Powell, plus tard dans la journée.

Anderson Alves, analyste de marché chez ActivTrades, a déclaré que le discours hawkish contraste fortement avec le message de la réunion de mai de la Fed, qui a signalé une barre haute pour les hausses futures, un sentiment que Powell n'a apparemment pas découragé lors de la dernière conférence de presse.

Sur le marché des devises, le yen s'est renforcé de 0,14 % à 138,51 pour un dollar, mais il est resté proche du plus bas niveau de six mois de 138,75 qu'il a atteint dans la nuit.

Par rapport à un panier de devises, le dollar a augmenté de 0,077% et est resté proche de son plus haut niveau en deux mois. L'euro a baissé de 0,07 % à 1,0761 $, tandis que la livre sterling s'est échangée à 1,2391 $, en baisse de 0,14 % sur la journée.

Le yuan offshore est tombé à 7,0677 pour un dollar, son niveau le plus bas depuis le 2 décembre. Les analystes prévoient de nouvelles faiblesses à l'avenir et estiment que la politique de la Fed est plus importante que la faiblesse de l'économie nationale.

Le pétrole brut américain a baissé de 0,14% à 71,76 dollars le baril et le Brent était à 75,78 dollars, en baisse de 0,11% sur la journée.

L'or au comptant a baissé de 0,1% à 1 956,18 dollars l'once.