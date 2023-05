Les actions asiatiques suivent Wall street à la hausse sur fond d'optimisme quant au plafond de la dette

Les indices boursiers de la région Asie-Pacifique ont progressé jeudi, dans le sillage de Wall street, et le Dollar Index s'est maintenu juste en dessous de son plus haut niveau en deux mois face au Yen, sur fond de signes indiquant que les Etats-Unis pourraient être proches d'un accord visant à relever le plafond de la dette et à éviter un défaut de paiement désastreux.

Mercredi, le président Joe Biden et le principal républicain du Congrès américain, Kevin McCarthy, ont souligné leur détermination à parvenir rapidement à un accord, s'engageant à négocier directement un accord alors que l'on estime que le Trésor pourrait se retrouver à court d'argent d'ici le début du mois de juin. "Il est possible de parvenir à un accord d'ici la fin de la semaine", a déclaré M. McCarthy à la presse. "Il n'est pas très difficile de parvenir à un accord. Les investisseurs ayant trouvé du réconfort dans ces propos, l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique a progressé de 0,78 %. "Les marchés ont choisi d'être optimistes", a écrit Rodrigo Catril, stratège senior FX chez National Australia Bank, dans une note à ses clients. "L'histoire, bien sûr, nous dit qu'il est plus probable qu'improbable qu'un accord soit conclu à la onzième heure, ce qui suggère qu'il y a encore de la place pour quelques mauvais titres", a-t-il ajouté, notant à titre d'exemple que "le Trésor a presque épuisé toutes ses mesures extraordinaires autorisées pour continuer à payer les factures". Le Nikkei japonais a continué à surpasser la région, atteignant un nouveau pic de 20 mois à 30 667,13, avant de s'échanger en dernier lieu 1,2 % de plus à environ 30 450. Si le Nikkei dépasse les 30 795,78, il atteindra son plus haut niveau depuis 1990, lorsque la bulle économique japonaise n'avait pas encore éclaté. Le Hang Seng de Hong Kong a gagné 0,93 %. Les valeurs sûres de la Chine continentale ont augmenté de 0,37 %. L'indice de référence des actions australiennes a gagné 0,59 % et a bénéficié d'un coup de pouce supplémentaire de la part des données nationales montrant une baisse inattendue de l'emploi en avril, ce qui a atténué la pression exercée sur la Banque de réserve pour qu'elle poursuive son resserrement. Le dollar australien a cependant souffert, passant d'un léger gain à une perte de 0,44 % à la suite du rapport sur l'emploi. Les rendements à long terme du Trésor américain ont baissé à Tokyo après avoir atteint leur plus haut niveau depuis le 1er mars à 3,589 % à New York. Parmi les principales paires de devises, le dollar a fait une pause après avoir atteint son plus haut niveau en six semaines, à 1,08105 dollars pour un euro. Face à la monnaie japonaise, le dollar a fait son plus grand bond en trois semaines pour atteindre 137,72 yens, soit 0,06 yen de moins que son plus haut niveau depuis le 8 mars. Le dollar s'est rapproché d'un plus haut de 5 mois et demi au-dessus de 7 yuans dans les échanges offshore après avoir dépassé le niveau étroitement surveillé mercredi. La monnaie chinoise est également sous la pression d'une série de données faibles qui suggèrent que la plus grande économie d'Asie pourrait avoir déjà dépassé le sommet de sa reprise post-COVID. L'or s'est stabilisé autour de 1 984 dollars l'once après avoir atteint son plus bas niveau en trois semaines, à 1 974,30 dollars, lors de la séance précédente. Le pétrole s'est un peu calmé après les hausses de 2 dollars enregistrées mercredi pour le Brent et le West Texas Intermediate (WTI). Les contrats à terme sur le Brent ont perdu 24 cents pour atteindre 76,72 dollars le baril. Le brut américain West Texas Intermediate a reculé de 21 cents à 72,62 dollars.