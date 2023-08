* Les obligations américaines sont plus stables après la vente

* Le dollar en passe de remporter sa cinquième semaine, le bitcoin chute

* Marchés boursiers asiatiques : https://tmsnrt.rs/2zpUAr4

* L'inflation de base au Japon s'atténue, ce qui ne devrait pas influencer la BOJ

* Le yuan se raffermit après que la PBOC ait fixé des orientations beaucoup plus fortes que prévu

LONDRES, 18 août (Reuters) - Les actions mondiales ont touché des plus bas de deux mois vendredi, tandis que les rendements des emprunts d'Etat américains sont restés proches de leurs récents plus hauts de 16 ans, les investisseurs pariant sur le maintien des taux d'intérêt à un niveau élevé pendant plus longtemps, les inquiétudes concernant le secteur bancaire parallèle en Chine ayant également eu un effet modérateur.

Le billet vert était sur le point de remporter une cinquième semaine de hausse, sa plus longue série de gains en 15 mois, soutenu par la perspective de coûts d'emprunt restant élevés ou augmentant encore - sans signe d'un atterrissage brutal de l'économie américaine pour réduire les bénéfices des entreprises.

Le pétrole brut était sur le point de mettre fin à une série de sept semaines de hausse, le ralentissement de la croissance économique en Chine et la possibilité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt aux États-Unis ayant pesé sur l'humeur des investisseurs.

L'humeur maussade des marchés s'est étendue aux crypto-actifs, le bitcoin atteignant son plus bas niveau depuis deux mois.

Jason Da Silva, directeur de la stratégie d'investissement mondiale chez Arbuthnot Latham, a déclaré que les marchés boursiers payaient le prix de la montée en flèche des rendements obligataires alors que les données économiques des États-Unis dépassent les attentes, malgré toutes les hausses de taux jusqu'à présent.

L'indice boursier MSCI All Country a baissé de 0,3 %, atteignant son plus bas niveau depuis début juin, après avoir chuté de 5,85 % en août, même s'il reste en hausse de 10,2 % sur l'année.

Les rendements des obligations du Trésor américain à dix ans ont diminué de 7 points de base pour atteindre 4,2329 %, après avoir augmenté d'environ 30 points de base au cours du seul mois pour atteindre un sommet de 10 mois de 4,3280 % et près de ses niveaux les plus élevés depuis 2007.

Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont également baissé vendredi, les inquiétudes concernant l'économie mondiale ayant poussé les investisseurs à se tourner vers les obligations d'État, valeurs refuges.

Le rendement des obligations britanniques à 10 ans a atteint jeudi son plus haut niveau depuis 2008, à environ 4,76 %.

"Les rendements obligataires indiquent qu'il va probablement falloir maintenir les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps, et si la croissance repart vraiment, nous devrons peut-être resserrer davantage la politique monétaire, ce que les marchés boursiers n'apprécient pas", a déclaré M. Da Silva.

Les minutes de la Réserve fédérale cette semaine ont montré que la plupart des membres du comité de fixation des taux continuaient à voir des risques significatifs de hausse de l'inflation, ce qui suggère que d'autres hausses sont en cours de préparation.

M. Da Silva a déclaré qu'un recul des actions après les fortes hausses enregistrées plus tôt dans l'année était naturel et que les investisseurs ne devraient s'inquiéter qu'en cas de récession, ce qui n'est pas près de se produire aux États-Unis compte tenu de la solidité des données.

La Fed et d'autres grandes banques centrales se réunissent pour leur conférence annuelle à Jackson Hole, dans le Wyoming, la semaine prochaine, et les investisseurs devraient examiner attentivement le discours du président de la Fed, Jerome Powell, le 25 août, afin d'obtenir les derniers indices sur les hausses de taux potentielles.

Les marchés réduisent d'ores et déjà leurs prévisions de baisse des taux pour l'année prochaine.

Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ont été légèrement plus faibles.

BANQUE DE L'OMBRE EN CHINE

Les investisseurs ont surveillé de près la pénurie de liquidités qui semble s'étendre au vaste secteur bancaire parallèle chinois, Zhongzhi, un important gestionnaire d'actifs chinois, ayant déclaré aux investisseurs qu'il devait restructurer sa dette.

En Asie, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 0,9 % pour flirter avec ses plus bas niveaux en neuf mois, portant la perte totale de la semaine à plus de 3 % et marquant la troisième semaine consécutive de baisse pour l'indice.

Les valeurs sûres chinoises ont chuté de 1,2 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong a encore perdu 2 %, s'acheminant vers les pertes hebdomadaires les plus importantes depuis deux mois.

Les actions technologiques ont plongé de 3,6 %, probablement en raison d'informations selon lesquelles les batteries des véhicules électriques et d'autres pièces automobiles sont soumises à un examen minutieux dans le cadre des efforts déployés par Washington pour éliminer les liens entre les États-Unis et le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement chinoises.

Les actions des promoteurs immobiliers chinois cotés à Hong Kong ont chuté de 2 %, après que China Evergrande a demandé la protection contre ses créanciers auprès d'un tribunal américain des faillites.

"Au début de l'année, l'économie chinoise était en plein essor. Mais la situation s'est progressivement détériorée depuis, et semble maintenant assez sombre", a déclaré Jonas Goltermann, économiste en chef adjoint pour les marchés chez Capital Economics.

Le yuan onshore s'est éloigné d'un creux de neuf mois après que la banque centrale a fixé le fixing quotidien à un niveau beaucoup plus élevé que prévu pour soutenir la monnaie, les traders étant à l'affût de toute nouvelle intervention directe de Pékin ou des banques d'État.

Le Nikkei japonais a également perdu 0,5 %, se dirigeant vers une chute hebdomadaire de 3,1 %.

Les données de vendredi ont montré que l'inflation de base du Japon a ralenti en juillet, un résultat qui est susceptible de soutenir les paris du marché selon lesquels la Banque du Japon n'est pas pressée de mettre fin à l'assouplissement monétaire de sitôt.

Le dollar américain s'est remis d'une baisse antérieure et s'est maintenu près d'un sommet de deux mois à 103,42 contre ses principaux homologues. Il était en hausse d'environ 0,5 % sur la semaine.

Le yen japonais s'échangeait à 145,34 contre le dollar, après avoir atteint cette semaine son plus bas niveau en neuf mois, à 146,56 pour un dollar, alors que les écarts de rendement entre les États-Unis et le Japon se sont creusés. Il s'est toutefois rapproché des niveaux qui ont déclenché une intervention des autorités japonaises à la fin de l'année dernière.

Les prix du pétrole ont légèrement baissé. Le prix à terme du pétrole Brent a gagné 0,15 % à 84,25 dollars le baril et le prix à terme du pétrole West Texas Intermediate a augmenté de 0,3 % à 80,62 dollars.

Le prix de l'or était en hausse de 0,2 % à 1 892 dollars l'once.