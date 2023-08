Les actions australiennes ont connu leur pire journée en six semaines mercredi, après que les données sur les ventes au détail aux États-Unis, plus élevées que prévu, aient amené les investisseurs à craindre que les taux d'intérêt ne restent plus longtemps élevés, ce qui a déclenché un mouvement de vente à l'échelle mondiale.

L'indice S&P/ASX 200 a perdu 1,5 % à 7195,20 points, son plus mauvais résultat depuis le 7 juillet, alors qu'il avait gagné 0,4 % mardi. Le rapport du département américain du commerce a montré que les ventes au détail ont augmenté de 0,7 % le mois dernier, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 0,4 %, ce qui suggère que l'économie américaine reste forte.

"Je pense que le sentiment négatif sur les actions australiennes est le résultat des données explosives sur les ventes au détail américaines hier soir", a déclaré Glenn Yin, responsable de la recherche et de l'analyse chez AETOS Capital Group.

Alors que la faiblesse de l'activité économique en Chine au mois de juillet a déjà pesé sur le sentiment, les investisseurs se demandent maintenant si la Réserve fédérale pourrait considérer les ventes au détail comme un indicateur pour continuer à augmenter les taux d'intérêt.

"Les données ont augmenté les chances que la Fed maintienne les taux à des niveaux élevés pour plus longtemps et ont renforcé le billet vert, exerçant une pression sur les devises plus risquées, en particulier le dollar australien et le dollar néo-zélandais", a déclaré Tina Teng, analyste des marchés, CMC Markets APAC & Canada, dans une note datée de mercredi.

Sur la bourse locale, l'indice minier .AXMM a chuté de 2,7%. Les valeurs financières ont également glissé de près de 1,7 %, .AXFJ affichant leur pire journée depuis le 31 mai. Les "quatre grandes" banques ont glissé entre 0,9% et 3,7%.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a dérapé de 0,488% à 11 763,11.

La banque centrale du pays a maintenu le taux d'escompte à 5,5% mercredi, conformément aux attentes de 29 économistes interrogés par Reuters.

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a lutté pour freiner l'inflation, augmentant les taux de 525 points de base depuis octobre 2021 dans le cadre du resserrement le plus agressif depuis l'introduction du taux officiel de liquidité en 1999.