Les actions australiennes ont chuté vendredi et sont en passe de connaître leur plus forte baisse hebdomadaire depuis septembre dernier, les investisseurs s'inquiétant des difficultés de l'économie chinoise et de la possibilité d'une prolongation des taux d'intérêt élevés aux États-Unis.

L'indice S&P/ASX 200 a baissé de 0,2 % à 7 129,8 à 00h30 GMT. L'indice de référence a chuté de 2,8% cette semaine.

Le manque de mesures urgentes de la part de la Chine, le plus grand partenaire commercial de l'Australie, pour relancer son économie a pesé sur le sentiment des investisseurs locaux.

Dans le secteur immobilier chinois en difficulté, le promoteur immobilier le plus endetté au monde, China Evergrande, a déposé une demande de protection contre ses créanciers auprès d'un tribunal des faillites américain.

Au niveau mondial, les investisseurs ont été confrontés à la possibilité d'une prolongation des taux élevés de la Réserve fédérale, le compte rendu de la réunion de juillet de la banque centrale américaine montrant que les décideurs politiques étaient divisés sur la nécessité d'augmenter encore les taux.

À Sydney, les valeurs financières ont baissé de 0,4 %. Pour la semaine, le sous-indice a baissé de 3,6%, s'apprêtant à vivre sa pire semaine depuis février 2022.

Les "quatre grandes" banques ont perdu entre 0,1 % et 1 %.

Les valeurs technologiques se sont inspirées de la baisse de Wall Street durant la nuit, chutant de 1,3 % et s'apprêtant à connaître leur pire chute hebdomadaire depuis juin.

Xero a chuté de 1,1 % et les actions de Block, cotées à l'ASX, ont glissé de 2 %.

À contre-courant de la tendance, les sociétés minières ont bondi de près de 1 %, en raison de la hausse des prix du minerai de fer, soutenue par l'espoir d'un soutien politique accru de la part de la Chine.

Rio Tinto et BHP Group ont ajouté 1,3 % chacun.

De l'autre côté de la mer de Tasmanie, l'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a chuté de 0,7 % à 11 560,99. Il s'apprête à vivre sa pire semaine depuis septembre dernier.

Les actions de Fonterra Co-operative Group ont enregistré une chute record, après que l'entreprise laitière ait réduit ses prévisions de prix du lait à la production pour la deuxième fois ce mois-ci.