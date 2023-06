Les actions australiennes ont enregistré de légers gains mardi grâce aux valeurs technologiques et bancaires, compensant les pertes importantes de l'indice minier, alors que les investisseurs attendent les données clés de l'inflation américaine et la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt.

L'indice S&P/ASX 200 a terminé en hausse de 0,2 % à 7 138,9 points, son plus haut niveau depuis le 7 juin.

Les marchés étaient fermés lundi en raison d'un jour férié.

L'indice minier lourd a terminé en baisse de 0,9 %, se remettant d'une baisse de 1,8 % plus tôt dans la journée, les investisseurs ayant été soulagés par la baisse des taux de prêt à court terme de la banque centrale chinoise et par l'espoir de nouvelles mesures de relance, ce qui a ravivé l'optimisme quant à la demande de produits de base.

Les géants de l'extraction du minerai de fer BHP Group Ltd et Rio Tinto Ltd ont glissé de 1 % et 1,5 %, respectivement.

Pendant ce temps, les investisseurs suivront de près les données sur l'inflation américaine pour le mois de mai, attendues plus tard dans la journée, afin d'évaluer l'impact du cycle de hausse des taux de la Fed et également pour obtenir des indices sur la future trajectoire de la politique de la banque centrale.

Selon l'outil Fedwatch du CME, il y a 76 % de chances que la Fed maintienne ses taux entre 5 % et 5,25 % mercredi.

Brad Smoling, directeur général de Smoling Stockbroking, s'attend à ce qu'une pause de la Fed soit à l'origine d'une très forte reprise du marché, non seulement aux États-Unis, mais aussi sur la bourse australienne.

La Reserve Bank of Australia (RBA) suivra probablement le mouvement si la Fed décide de faire une pause, a-t-il ajouté.

À Sydney, les enquêtes menées auprès des entreprises et des consommateurs australiens ont révélé un ralentissement de l'activité commerciale et une baisse de la confiance des consommateurs à la suite de la hausse surprise de la RBA la semaine dernière.

Les valeurs technologiques ont mené les gains de l'indice, augmentant de 3,8 % et suivant les gains de Wall street.

Les valeurs bancaires ont augmenté de 0,6 %, leur plus haut niveau depuis le 7 juin, la Commonwealth Bank of Australia progressant de 0,8 %.

Domino's Pizza Enterprises Ltd a terminé en baisse de 5,9 %, atteignant son niveau le plus bas depuis trois ans, après avoir annoncé la fermeture de 27 magasins au Danemark ainsi que de sa branche de construction et d'approvisionnement en Australie.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a progressé de 0,3 % à 11 652,84. (Reportage de John Biju à Bengaluru ; Rédaction de Sonia Cheema)