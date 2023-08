(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert dans le rouge jeudi, sur fond d'inquiétudes renouvelées quant à de nouvelles hausses des taux d'intérêt américains.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 33,26 points, soit 0,4%, à 7 323,62. Le FTSE 250 a perdu 84,97 points, soit 0,5%, à 18 495,81, et l'AIM All-Share a perdu 2,68 points, soit 0,4%, à 745,16.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,5 % à 730,05, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,5 % à 16 245,21, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,3 % à 13 580,29.

"Les records de février pour le FTSE 100 ne sont plus qu'un lointain souvenir, le poids de l'argent semblant s'être déplacé vers de nouveaux pâturages. En effet, après une nouvelle ouverture en demi-teinte, l'indice est désormais en territoire négatif depuis le début de l'année", a déclaré Richard Hunter, d'Interactive Investor.

L'indice des grandes capitalisations a frôlé la barre des 8 000 points en février, mais il a perdu 3,1 % depuis le début de l'année.

Le FTSE 100 a également été plombé par les actions qui ont perdu leur dividende. Il s'agit notamment d'abrdn, en baisse de 4,0 %, de Berkeley Group, en baisse de 1,9 %, et de GSK, en baisse de 2,0 %.

BAE Systems a chuté de 3,2 % après avoir annoncé qu'il avait accepté d'acquérir Ball Aerospace auprès de Ball Corp pour un montant d'environ 5,55 milliards de dollars en espèces. L'opération sera financée par une combinaison de nouvelles dettes externes et de liquidités existantes. Ball Aerospace fournit des systèmes spatiaux critiques et des technologies de défense pour l'air, la terre et la mer, et contribuera à renforcer le portefeuille multi-domaines de BAE. L'acquisition s'ajoutera aux perspectives de revenus "attrayantes et renforcées" de BAE Systems.

"Il est rare qu'une entreprise de cette qualité, de cette envergure et de ces capacités complémentaires, avec de fortes perspectives de croissance et une adéquation étroite avec notre stratégie, devienne disponible", a déclaré Charles Woodburn, directeur général de BAE.

Jamie Murray, de Shore Capital, a commenté l'opération : "Nous ne sommes pas surpris qu'une telle acquisition se produise. C'est un thème qui devrait se poursuivre, non seulement avec BAE Systems, mais aussi dans l'ensemble de l'industrie de la défense, les acteurs cherchant à développer leurs opérations afin de pouvoir capitaliser sur la hausse à long terme des produits de défense".

Pendant ce temps, dans le FTSE 250, Bank of Georgia a été plus performant, avec une hausse de 7,3 %.

Le prêteur basé à Tbilissi a déclaré que le bénéfice du premier semestre 2023 a bondi de 38 % pour atteindre 709,9 millions de GEL, soit environ 215,3 millions de GBP, contre 516,1 millions de GEL un an plus tôt. Le bénéfice avant l'impôt sur le revenu et les éléments exceptionnels a augmenté de 41 %, passant de 573,7 millions de GEL à 807,5 millions de GEL.

Le revenu d'exploitation a augmenté de 38 %, passant de 890,6 millions de GEL à 1,23 milliard de GEL. Les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 39 %, passant de 552,6 millions de GEL à 767,8 millions de GEL.

La banque a cité une amélioration du sentiment qui a soutenu le lari géorgien dans la première moitié de 2023, des prêts bancaires sains, une consolidation fiscale continue, une baisse de l'inflation et une forte croissance économique en Géorgie.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,6 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,5 %.

Le compte-rendu de la réunion de juillet du Comité fédéral de l'open market a montré que les responsables de la Réserve fédérale américaine continuent de voir des risques "significatifs" pour l'inflation et ont suggéré que de nouvelles augmentations des taux d'intérêt pourraient s'avérer nécessaires.

Lors de cette réunion, la banque centrale américaine a relevé ses taux de 25 points de base supplémentaires pour les porter de 5,25 % à 5,50 %, soit le niveau le plus élevé depuis plus de vingt ans, une hausse qui, selon de nombreux économistes, sera la dernière de ce cycle. Cependant, les discussions ont montré que la plupart des participants craignent que la bataille pour maîtriser l'inflation soit loin d'être terminée et pourrait nécessiter de nouvelles mesures de resserrement.

"L'inflation étant toujours bien supérieure à l'objectif à long terme du comité et le marché du travail restant tendu, la plupart des participants continuent de penser que des risques importants pèsent sur l'inflation, ce qui pourrait nécessiter un nouveau resserrement de la politique monétaire", peut-on lire dans le résumé de la réunion.

Cette nouvelle a entraîné une baisse des actions, tandis que le dollar a progressé par rapport aux principales devises dans les premières transactions en Europe.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé dans le rouge, avec le Dow Jones Industrial Average en baisse de 0,5 %, le S&P 500 en baisse de 0,8 % et le Nasdaq Composite en baisse de 1,2 %.

La livre sterling était cotée à 1,2736 USD tôt jeudi, en baisse par rapport à 1,2750 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. L'euro s'échangeait à 1,0884 USD, en baisse par rapport à 1,906 USD. Face au yen, le dollar était coté à 146,35 yens, en hausse par rapport à 145,77 yens.

"Avec des risques de croissance à la baisse et des risques d'inflation à la hausse, l'équilibre délicat entre la maîtrise de l'inflation et l'évitement de la récession reste une question d'actualité", a déclaré ii's Hunter.

"D'autres données économiques ont soutenu la résilience de l'économie américaine, avec de fortes embauches et des chiffres de ventes au détail montrant que le consommateur est toujours en vie et en bonne santé, tandis que le récent chiffre du PIB a également indiqué une base solide. Alors que le consensus continue à indiquer qu'il n'y aura pas de changement lors de la réunion de septembre, les chances d'une nouvelle hausse en novembre augmentent.

L'or était coté à 1 896,41 USD l'once tôt jeudi, en baisse par rapport aux 1 902,61 USD de mercredi. "L'or est touché à plusieurs niveaux. Choisissez votre poison, que ce soit la force du dollar, la hausse des taux réels ou la vente contre les appels de marge sur les actions et les devises", a déclaré Stephen Innes de SPI Asset Management.

Le baril de pétrole Brent s'échangeait à 83,65 USD, en baisse par rapport à 84,83 USD.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en baisse de 0,4%.

Le Japon a annoncé un déficit commercial de 78,73 milliards de yens, soit environ 538 millions de dollars, en juillet. Ce déficit est inférieur au déficit de 1,422 trillion de yens observé en juillet 2022.

Selon le ministère des finances, les exportations ont diminué de 0,3 % en glissement annuel, passant de 8 753 milliards JPY à 8 725 milliards JPY, en raison de la baisse des exportations de machines et de matériel électrique. Cette baisse a été quelque peu compensée par la croissance des exportations de matériel de transport. Les importations ont chuté de 14 % en rythme annuel, passant de 10 175 milliards JPY à 8 804 milliards JPY, en raison de la baisse des importations de combustibles minéraux.

Les exportations vers la Chine, l'un des principaux partenaires commerciaux du Japon, ont chuté de 13 % en juillet par rapport à l'année précédente.

En Chine, le Shanghai Composite a clôturé en hausse de 0,4 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a augmenté de 0,1 %, les deux se remettant des pertes subies plus tôt dans la journée. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 0,7 %.

Le calendrier économique de jeudi prévoit des données sur le commerce de la zone euro à 1000 BST, avant la dernière lecture des demandes d'emploi aux États-Unis à 1330 BST.

